โปรจีนจบรองแชมป์เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ สาวจีนเฉือนชัยสโตรกเดียว
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลก หวิดคว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ “เอฟเอ็ม แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐแมสซาชูเซตต์ สหรัฐอเมริกา หลังจบรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม คว้าอันดับ 2 ไปครองด้วยสกอร์ 19 อันเดอร์พาร์ 269
โปรจีนออกสตาร์ตรอบสุดท้ายในอันดับ 4 ร่วม มีสกอร์ตามหลังมิแรนด้า หวัง โปรชาวจีน 4 สโตรก โดยรอบสุดท้าย ทำ 6 เบอร์ดี้ ในการเล่น 12 หลุมแรก ขึ้นไปนำร่วมที่ 20 อันเดอร์พาร์ ก่อนพลาดท่าเสียโบกี้ที่หลุม 17 พาร์ 4 ทำให้จบการแข่งขันด้วยสกอร์ 19 อันเดอร์พาร์ 269 พ่ายให้หวังที่คว้าแชมป์ด้วยสกอร์ 20 อันเดอร์พาร์ 268 เพียงสโตรกเดียว
นับเป็นการจบอันดับท็อปเท็นของแอลพีจีเอทัวร์รายการที่ 10 ของโปรจีนในปีนี้ ซึ่งเป็นสถิติดีที่สุดของทัวร์ในขณะนี้
ด้าน “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อดีตมือ 1 โลก คว้าอันดับ 35 ร่วม สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 282 เท่ากับเนลลี่ คอร์ด้า มือ 2 โลกชาวอเมริกัน
ส่วน “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ สาวไทยอีกรายที่ผ่านการตัดตัว จบอันดับ 69 ร่วม สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 289