แอนดี้คว้าแชมป์ 3 สนามกอล์ฟเยาวชน สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนนประจำปี 2568-2569 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 4 ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.ลพบุรี วันที่ 30-31 สิงหาคม แข่ง 4 รุ่น คลาสซี รุ่นอายุ 11-12 ปี, คลาสดี รุ่นอายุ 9-10 ปี, คลาสอี รุ่นอายุ 7-8 ปี และคลาสเอฟ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
คลาสดี (9-10 ปี) บุคคลชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์ แชมป์ 2 สนามแรก นำม้วนเดียวจบ หลังจากวันแรกตี 1 อันเดอร์ มาวันที่ 2 ทำ 5 เบอร์ดี เสีย 3 โบกี จบวัน 2 อันเดอร์ สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 (71-70) คว้าแชมป์ทิ้งห่าง ภัทร แสงสุริยะ ที่จบ 8 โอเวอร์พาร์ 152 (73-79) ทำให้ แอนดี้ คว้าแชมป์สนามที่ 3 ในฤดูกาลนี้
คลาสดี บุคคลหญิง ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง ที่ได้แชมป์มา 2 สนามติด คว้าแชมป์สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (75-75) ทิ้งอันดับ 2 นิธยาภรณ์ ตรีประเสริฐสุข 9 โอเวอร์พาร์ 153 (77-76) ทำให้ ณัฐภัสสร กวาดแชมป์ 3 สนามติด
คลาสซี (11-12 ปี) บุคคลชาย อวี้ป่อ เซิน ทำอีเวนพาร์ ทั้ง 2 วัน จบที่ 144 (72-72) คว้าแชมป์ ส่วนอันดับ 2 สกาย ไวล์ดึง 4 โอเวอร์พาร์ 148 (76-72) อวี้ป่อ เซิน คว้าแชมป์ 2 สนามติด
คลาสซี บุคคลหญิง กชพรรณ พรโกเมธกุล ตีวันที่ 2 อีเวนพาร์ 72 สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 143 (71-72) ดีพอให้ขึ้นจากที่ 2 มาคว้าแชมป์เป็นสนามแรก เฉือน นลพรรณ คำเกิด อีเวนพาร์ 144 (73-71)
คลาสอี (7-8 ปี) บุคคลชาย ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ 8 อันเดอร์พาร์ 136 (68-68) ครองแชมป์สนามแรก ชนะเจ้าของแชมป์สนาม 1 และ 3 ภูดิศ พันธ์ขาว ที่ทำสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 139 (69-70)
ส่วนแชมป์รุ่นอื่น คลาสอี บุคคลหญิง เศรษฐีนี ประสิทธวณกุล ได้แชมป์ 2 สนามติด, คลาสเอฟ (อายุไม่เกิน 6 ปี) ชาย รณภค วงศ์เต็ม, คลาสเอฟ หญิง พีชญา โชติรุจิรานนท์ แชมป์ 4 สนามรวด
สำหรับสนามต่อไป “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 4 ยังอยู่ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.ลพบุรี วันที่ 5-7 กันยายน 2568 คลาสเอส รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป, คลาสเอ รุ่นอายุ 15-18 ปี และ คลาสบี รุ่นอายุ 13-14 ปี