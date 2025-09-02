โดนัลด์ประกาศรายชื่อทีมไรเดอร์คัพยุโรป เปลี่ยนจาก 2 ปีที่แล้วแค่คนเดียว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ลุก โดนัลด์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพของยุโรป ได้ประกาศรายชื่อ 6 นักกอล์ฟในโควต้ากัปตันทีม เพื่อเตรียมลุยศึกกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” เยือนสหรัฐอเมริกา ที่นิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้
ปรากฏว่า เมื่อรวมกับ 6 นักกอล์ฟที่ได้โควต้าอัตโนมัติผ่านคะแนนสะสมแล้ว ทีมยุโรปชุดนี้แทบจะเหมือนกับชุดคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพปี 2023 แทบจะถอดแบบมา โดยมีความเปลี่ยนแปลงเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ ราสมุส ฮอยการ์ด โปรชาวเดนมาร์ก ซึ่งเป็นหน้าใหม่ที่จะได้แข่งขันไรเดอร์คัพหนแรก หลังจากทำคะแนนสะสมได้เข้าร่วมทีมอัตโนมัติ โดยมาแทนนิโคไล ฮอยการ์ด คู่แฝดของตัวเองที่ติดทีมหนก่อน
สำหรับนักกอล์ฟอีก 5 คนที่ได้โควต้าผ่านคะแนนสะสม ได้แก่ รอรี่ แม็คอิลรอย, โรเบิร์ต แม็คอินไทร์, ทอมมี่ ฟลีตวู้ด, จัสติน โรส และไทเรลล์ ฮัตตัน ขณะที่โควต้ากัปตันทีม 6 คน ได้แก่ เชน ลาวรี่, จอน ราห์ม, เซ็ปป์ สตราก้า, วิกเตอร์ ฮอฟแลนด์, ลุดวิก อาเบิร์ก และแม็ตต์ ฟิตซ์แพทริก ซึ่งทั้ง 11 คนนี้ ต่างมีส่วนช่วยให้ยุโรปชนะสหรัฐ 16.5 ต่อ 11.5 คะแนน ในศึกไรเดอร์คัพที่กรุงโรม เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตั้งแต่การแข่งขันไรเดอร์คัพเริ่มปรับรูปแบบให้ทีมยุโรปเข้าร่วมแทนทีมสหราชอาณาจักร เมื่อปี 1979 ไม่เคยมีครั้งไหนที่สมาชิกทีมทีมใดทีมหนึ่งเปลี่ยนแปลงน้อยขนาดนี้มาก่อน เพราะโดยมากไม่ว่าทีมไหนมักจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเฉลี่ยแล้ว 5 คน โดยครั้งที่น้อยที่สุดคือเปลี่ยนสมาชิกทีม 3 คน เกิดขึ้น 3 ครั้งในปี 1985, 1987 และ 2006 ซึ่งแต่ละครั้ง ยุโรปล้วนเป็นฝ่ายชนะ โดยเฉพาะปี 1987 ซึ่งเกิดขึ้นในการเล่นที่สหรัฐ
โดนัลด์กล่าวว่า ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการเป็นกัปตันทีมของตน เพราะมีนักกอล์ฟหลายคนที่มีลุ้นติดทีมและน่าจะถูกเรียกตัว ครั้งนี้ผู้เล่นหลายคนในทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันที่โรม ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดานัก แต่ก็ยืนยันให้เห็นว่าพวกเขายอดเยี่ยมกันขนาดไหน แต่ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงในทีมไม่มากนัก การไปเยือนสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เราต่างรู้ดีว่านี่เป็นเรื่องยากขนาดไหน ตนพยายามพิจารณาหลายแง่มุมเพื่อจะเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทายที่จะเกิดขึ้น
โดนัลด์กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญคือการเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆ เพราะรู้ดีว่าผลงานการไปเยือนสหรัฐของทีมยุโรป 4 ครั้งหลังสุด เราแพ้ถึง 3 ครั้ง และเป็นการพ่ายแพ้แบบขาดลอย จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมของเรามีโอกาสลุ้นชัยชนะให้มากที่สุด