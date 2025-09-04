รอรี่หวังทีมไรเดอร์คัพยุโรปเอาอย่างวิธีรับมือกองเชียร์มะกันของโนเล่
รอรี่ แม็คอิลรอย โปรกอล์ฟมือ 2 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ หนึ่งในกำลังสำคัญของทีมไรเดอร์คัพยุโรป ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ตามรอยโนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย ในการรับมือกับกองเชียร์ชาวอเมริกัน ตอนที่ทีมยุโรปบุกไปเยือนนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อแข่งขันกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้
ทั้งนี้ โนเล่ เจ้าของสถิติแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลมสูงสุดตลอดกาล 24 สมัย ซึ่งชื่นชอบการเล่นกอล์ฟในวันว่าง เคยไปพูดให้กำลังใจทีมยุโรปก่อนการแข่งขันไรเดอร์คัพ 2 ปีที่แล้วที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งปีนั้นทีมยุโรปเอาชนะสหรัฐได้ ต่อมา รอรี่ก็เดินทางไปชมการแข่งขันของโนเล่ในศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ไม่กี่ชั่วโมงหลังเขาจบการแข่งขัน “ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่แอตแลนตา
มาปีนี้ รอรี่ซึ่งเตรียมตัวลงแข่งขันรายการ “ไอริช โอเพ่น” ที่ไอร์แลนด์ ได้เปิดชมถ่ายทอดสดการแข่งขันของโนเล่ในการเจอกับเทย์เลอร์ ฟริตซ์ มือวางอันดับ 4 ความหวังของเจ้าถิ่น ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งโนเล่เป็นฝ่ายคว้าชัย
รอรี่กล่าวว่า แมตช์ดังกล่าวกองเชียร์เจ้าถิ่นเอาใจช่วยอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด แต่โนเล่ก็รับมือได้อย่างยอดเยี่ยม เขาเจกับสถานการณ์อย่างนี้มาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเจอกับนักหวดอเมริกันที่นิวยอร์ก, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ หรือราฟาเอล นาดาล ก็ตาม ตอนการแข่งขันไรเดอร์คัพที่โรม เขาเคยมาคุยกับเราเรื่องพวกนี้นิดหน่อย เราจึงควรจะเรียนรู้จากโนเล่ ทำตามอย่างเขาในแง่มุมที่ควรจะเป็น เพราะสิ่งที่เราทำได้คือการควบคุมปฏิกิริยาและอารมณ์ของตัวเอง ยิ่งไม่ปล่อยให้ตัวเองอินไปกับบรรยากาศยั่วยุของกองเชียร์ฝั่งตรงข้าม ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากเท่านั้น
รอรี่กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวเองนั้น แน่นอนว่าอยากจะคว้าแชมป์ที่ไอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้ รวมถึงเป็นแชมป์ “บีเอ็มดับเบิลยู แชมเปี้ยนชิพ” ในสัปดาห์หน้า แต่ถ้าเราจะไปคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพที่สหรัฐ เมื่อรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาของตนในปีนี้ นี่จะถือเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตการเป็นนักกอล์ฟอาชีพของตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัย