นักกอล์ฟเยาวชน TGA ติวเข้มเทคนิคตัวต่อตัวกับ 4 โปรดังออลไทยแลนด์
สุประวีณ์ ผาธรรม, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์, นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ และเอกปริษฐิ์ หวู่ 4 โปรกอล์ฟชั้นนำจาก All Thailand Golf Tour เข้าร่วมกิจกรรม “Play With Pro 2025” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชน จากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ (TGA) ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
กิจกรรม “Play With Pro 2025” เกิดจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักผู้พัฒนาวงการกอล์ฟไทย ได้แก่ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการ และเทคนิคของโปร ผ่านการออกรอบกับโปรกอล์ฟระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่ 5 ของปีนี้
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ 4 นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย รัฐนันท์ ตันติวงศ์, จอมทัพ คิดควร, พีรพัฒต์ อุดมรัตนานนท์ และ วรวิช เจิมพงศ์ ร่วมออกรอบกับโปรรุ่นพี่อย่าง “โปรแต๊ง” สุประวีณ์, “โปรบูม” อิทธิพัทธ์, “โปรนิว” นิวพอร์ต และ “โปรไท่ซู” เอกปริษฐิ์ ในรอบซ้อมก่อนการแข่งขัน “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025” แมตช์โคแซงชั่นระหว่าง ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ และไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ
“โปรบูม” อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ เจ้าของแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการ เปิดเผยว่า การเรียนรู้ที่ทำให้เราจดจำได้ดีที่สุด คือการเรียนรู้จากการลงมือทำในสนามในสถานการณ์จริง ซึ่งน้องๆ ทุกคนเล่นได้ดีอยู่แล้ว วันนี้เราแค่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับสถานการณ์การเล่นที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกคนก็ทำได้ดี และโปรทุกคนวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้น้อง ๆ ทุกคนเล่นกอล์ฟได้สนุกขึ้น ทำผลงานได้ดีมากขึ้น
ด้าน “แม็กซ์” รัฐนันท์ ตันติวงศ์ วัย 17 ปีที่ฝันอยากเล่นในพีจีเอทัวร์ กล่าวว่า ได้ความรู้เยอะมาก พี่ๆ น่ารักมากให้คำแนะนำทุกช็อต เป็นประสบการณ์ที่สุดยอด วันนี้ตีแล้วมีความสุขมาก ก่อนที่จะมาเวิร์กช็อปนั้นดูยาร์ดเดจไม่เป็นเลย พอได้เห็นยาร์ดเดจของพวกโปรเฟสชั่นแนลจริงๆ รู้สึกว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ คิดว่าเรื่องพวกนี้ทำให้เราวางแผนการเล่นได้ดีขึ้น
ทั้งนี้ กิจกรรม “Play with Pro 2025” จะจัดขึ้นอีกครั้งในการแข่งขันไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ รายการ “สิงห์-เอสเอที ขอนแก่น 2025” วันที่ 23 กันยายน 2568 ที่สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น