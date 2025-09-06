สมาคมกอล์ฟจับมืออาดิดาส บุกแคมป์ทีมชาติไทยส่งมอบรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุด
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกท.) นำโดยนายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมฯ และกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติ, นิศารัตน์ ฉายมงคลชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ อาดิดาส กอล์ฟ บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด, ไบรอัน หลิง เฮดออฟโปรดักส์ แอนด์ ฟุตแวร์ อี-มาร์เก็ต อาดิดาส กอล์ฟ, “เต๋า” เศรษฐพงศ์ เพียงพอ แบรนด์แอมบาสเดอร์ อาดิดาส กอล์ฟ พร้อมทีมงานนำ adizero ZG Lo BOA. รองเท้ากอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุด มอบให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยขณะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อใช้ในการซ้อมและการแข่งขันรายการต่างๆ ในนามนักกอล์ฟตัวแทนทีมชาติไทย ณ รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
adizero ZG Lo BOA. รองเท้ากอล์ฟแบบไร้ปุ่มประสิทธิภาพสูง ที่กำลังจะวางจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ เป็นหนึ่งในสเปคที่เติมเต็มรองเท้าตระกูล adizero ดีไซน์สปอร์ตด้วยการใช้สีสันที่เรียบง่ายและวางสัญลักษณ์ 3-Stripe ที่โดดเด่น ใช้วัสดุและเทคโนโลยีระดับสูง เหมาะกับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือที่ต้องการรองเท้าแบบไร้ปุ่มระดับแข่งขันที่มีดีไซน์สะอาดตา ใช้งานง่ายและนุ่มนวล พร้อมวางจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ ทั้งสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ณ ตัวแทนจำหน่ายอาดิดาส กอล์ฟ ทั่วประเทศหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ https://www.adidas.co.th/th/golf