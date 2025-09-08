พระนาย ฟอร์มเฉียบ! คว้าแชมป์กอล์ฟ สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ สนาม 4
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนส่วนกลางสะสมคะแนนประจำปี 2568-2569 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 4 ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2568 แข่ง 3 รุ่นใหญ่ คลาส S รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป, คลาส A รุ่นอายุ 15-18 ปี และ คลาส B รุ่นอายุ 13-14 ปี
คลาส A (15-18 ปี) ชาย พระนาย เหรียญไกร คว้าแชมป์ไปครอง ทำผลงานคงเส้นคงวา ก่อนวันสุดท้าย ทำ 2 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 3 วัน 4 อันเดอร์พาร์ 209(70-70-69) นับเป็นแชมป์สนามแรกของเขา ในฤดูกาลนี้ ทิ้งอันดับ 2 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร ที่จบ 2 อันเดอร์พาร์ 211 (67-74-70)
คลาส A หญิง วรญา วิสิฐศักดา เร่งเครื่องคว้าแชมป์ สนามแรกของฤดูกาล หลังจากที่จบวัน 2 ตามผู้นำ 2 สโตรก มาวันสุดท้าย ทำ 4 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 210 (68-75-67) ได้อันดับ 1 เฉือน สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล ที่จบ 2 อันเดอร์พาร์ 211(72-69-70) เพียง 1 สโตรก
คลาส B (13-14 ปี) ชาย ภูริต วงศ์สว่าง ตีวันสุดท้าย 2 อันเดอร์พาร์ 69 ได้แชมป์สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 211 (71-71-69) เป็นแชมป์แรกของ ภูริต ในฤดูกาลนี้เช่นกัน ส่วนอันดับ 2 นัทกร เบ็ญนุกูล อีเวนพาร์ 213(70-71-72)
คลาส B หญิง พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี กับ ริเอะ โอโนะ จบ 2 วันเป็นผู้นำร่วมที่ 1 อันเดอร์ แต่วันสุดท้าย พลอยชนก ทำ 2 อันเดอร์ คว้าแชมป์สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 210 (69-72-69) เป็นแชมป์ 3 สนามติด ด้าน ริเอะ โอโนะ จบที่ 2 รวม 2 โอเวอร์พาร์ 215 (70-71-74)
ด้าน คลาส S (อายุ 19 ปีขึ้นไป) ชาย กษิดิ์เดช อรัณยะนาค คว้าแชมป์ไปครอง
สำหรับสนามต่อไป “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 5 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 คลาส C รุ่นอายุ 11-12 ปี, คลาส D รุ่นอายุ 9-10 ปี, คลาส E รุ่นอายุ 7-8 ปี และ คลาส F รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี และวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2568 คลาส S รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป, คลาส A รุ่นอายุ 15-18 ปี และ คลาส B รุ่นอายุ 13-14 ปี.