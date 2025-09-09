รัชชานนท์ นำทีมนักกอล์ฟไทย ลุยศึกสะวิง เอเอซี ที่ยูเออี ปลายเดือนตุลาคม
สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (APGC) ร่วมกับ อาร์แอนด์เอ (R&A) และ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ จัดการแข่งขันครั้งที่ 16 โดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน เดอะ มาสเตอร์ส และ ดิ โอเพ่น อัตโนมัติ ขณะที่รองแชมป์จะได้สิทธิ์ร่วมศึก ดิ โอเพ่น ควอลิฟายอิง ซีรีส์ ส่วนผู้ที่จบอันดับ 1–3 จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน ดิ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 131
ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศรายชื่อนักกอล์ฟ 113 คน จาก 38 ชาติสมาชิกที่ยืนยันเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีนักกอล์ฟไทยทั้ง 7 รายชื่อดังกล่าว ขณะที่นักกอล์ฟแถวหน้าของภูมิภาคที่ร่วมลงสนามในปีนี้ อาทิ แฮร์รี ทาคิส (ออสเตรเลีย), โจว จื่อฉิน (จีน – รองแชมป์ปีที่แล้ว), เคนท์ เชียว (จีนไทเป), หวัง ไห่เสิ่น (ฮ่องกง), เรย์ฮาน อับดุล ลาตีฟ (อินโดนีเซีย) รวมถึง ไทเซ นางาซากิ, ไทชิ โมโตะ และ รินทาโระ นากาโนะ (ญี่ปุ่น)
รายการเอเอซีเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2009 ตลอด 15 ครั้งที่ผ่านมา จีนครองแชมป์มากที่สุด 5 สมัย ตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่นชาติละ 4 สมัย และเกาหลีใต้ 2 สมัย รายการนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่เวทีเมเจอร์ โดยแชมป์เก่าอย่าง ฮิเดกิ มัตซึยามะ จากญี่ปุ่น คว้าแชมป์เอเอซี 2 ครั้งก่อนก้าวไปคว้าแชมป์ เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2021 หรือ แคเมอรอน สมิธ จากออสเตรเลีย เจ้าของแชมป์ ดิ โอเพ่น 2022 รวมถึงนักกอล์ฟชื่อดังที่ผ่านรายการนี้มาแล้วก้าวไปประสบความสำเร็จบนเวทีโลก เช่น ทาคุมะ คานายะ (2018), เคตะ นากาจิมะ (2021), แคเมอรอน เดวิส, อี มินอู, ไรอัน ฟ็อกซ์ และ คิม ชีอู เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้เล่นที่ผ่านเวทีเอเอซียังสร้างผลงานในระดับอาชีพ คว้าแชมป์พีจีเอ ทัวร์ รวมแล้ว 33 รายการ และแชมป์ในทัวร์หลักทั่วโลกกว่า 140 รายการ
สำหรับ เอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ สนามมัจลิส คอร์ส ถือเป็นเจ้าภาพเอเอซีครั้งแรก แต่เป็นสนามแข่งขันที่คุ้นเคยในเวทีโลก เคยจัดศึก ดูไบ เดสเสิร์ต คลาสสิก รายการสำคัญของดีพี เวิลด์ ทัวร์ โดยมีแชมป์เก่าอย่าง เซวี บาเลสเตรอส, ไทเกอร์ วูดส์, รอรี แม็คอิลรอย และเออร์นี เอลส์