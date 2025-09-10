ทีมไรเดอร์คัพมะกันโดนแซว ผลิตเสื้อใช้เงารอรี่เป็นลาย
สื่ออังกฤษรายงานว่า รอรี่ แม็คอิลรอย โปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือ สมาชิกคนสำคัญของทีมไรเดอร์คัพยุโรป อาจไปเกี่ยวพันกับทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐอย่างอ้อมๆ หลังจาก “ราล์ฟ ลอเรน” แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดัง ผลิตเสื้อเพื่อวางขายในร้านค้าออนไลน์ของทีมไรเดอร์คัพสหรัฐ ก่อนหน้าการแข่งขัน “ไรเดอร์คัพ 2025” จะเปิดฉาก ที่สนามเบ็ธเพจ แบล็ก ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้
เนื่องจากลายภาพกราฟิกเงานักกอล์ฟบนเสื้อตัวดังกล่าวซึ่งราคาตัวละ 65 ดอลลาร์สหรัฐ (2,145 บาท) นั้น “เดลี่ เทเลกราฟ” สื่อดังอังกฤษ ระบุว่า นักกอล์ฟหลายคนเชื่อว่าลายดังกล่าวเป็นเงาร่างขณะหวดลูกของรอรี่ เพราะนั่นเป็นท่าประจำหลังสะวิงไดรฟ์เวอร์ของเจ้าตัว
เมื่อมีคนถามความเห็นของรอรี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดังวัย 36 ปี ตอบว่า ดูแล้วคล้ายกับอดัม สก็อตต์ โปรดังชาวออสซี่ มากกว่าตน แต่ก็ยอมรับว่าคล้ายตัวเองจริง ไม่แน่ใจเหมือนกัน และเมื่อสื่อถามว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าแฟนกอล์ฟชาวอเมริกันสวมเสื้อที่มีลายของเขาไปเชียร์ทีมกอล์ฟสหรัฐในศึกไรเดอร์คัพหนนี้ รอรี่ตอบว่า ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว