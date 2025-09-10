โปรจีนนำทัพสะวิงสาวไทยลุยศึกโครเกอร์ ควีน ที่โอไฮโอ
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลก นำทัพสะวิงสาวไทยร่วมแข่งขันรายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปียนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนนี้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 63.3 ล้านบาท ประชันกับยอดโปรกอล์ฟระดับโลกมากมาย
กอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการโครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 63.3 ล้านบาท ที่ทีพีซี ริเวอร์ส เบนด์ ชานเมืองแฮมิลตัน ทาวน์ชิพ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2568 โดยที่ลิเดีย โค โปรสาวจากนิวซีแลนด์ มือ 3 โลก กลับมาป้องกันแชมป์ ส่วนนักกอล์ฟไทยมี 8 คนทั้ง “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน, “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ, “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล, “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ, “โปรแจน” วิชาณี มีชัย, “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ และ “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด โปรจีน เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ 5 รายการ จะแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ผ่านมามีความทรงจำดีๆ จบอันดับ 9 ในปี 2022 และอันดับ 2 เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ผลงานในปีนี้เล่น 16 รายการ จบท็อปเท็นถึง 10 รายการ โดยได้แชมป์ “มิซูโฮ อเมริกาส์ โอเพ่น” นอกจากนี้ยังนำอับดับ 1 ทั้งคะแนนสะสม “เรซ ทู ซีเอ็มอี โกลบ”, คะแนนสะสมรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี, สกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุด รางวัล “แวร์ โทรฟี่” ฯลฯ
ด้านนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกที่เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้ อาทิ เนลลี่ คอร์ด้า, ลีเลีย วู, สเตซี่ ลูอิส, มินจี ลี, เซลีน บูติเยร์, บรู๊ก เฮนเดอร์สัน, คิม ฮโยจู, โค จินยอง, คิม เซยอง