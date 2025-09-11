ฝ่ายจัดไรเดอร์คัพวอนทรัมป์ปรับแผนไปสนาม หลังทำนัดชิงยูเอส โอเพ่น ล่าช้า
สื่อต่างประเทศรายงานว่า ฝ่ายจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ได้ติดต่อไปยังทำเนียบขาว ขอร้องให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ปรับแผนการเดินทางถึงสนามเบ็ธเพจ สถานที่แข่งขันไรเดอร์คัพปีนี้ ให้ช้าลงสักนิดเพราะหวั่นจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ ทรัมป์เพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนว่า ตัดสินใจจะเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกอล์ฟตัวแทนของสหรัฐ ในศึกไรเดอร์คัพ 2025 วันแรก (26 ก.ย.) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดได้เห็นตัวอย่างจากตอนที่ทรัมป์เดินทางไปชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” รอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว ที่ฟลัชชิ่ง เมโด์วส์ นิวยอร์ก ทำให้การแข่งขันเริ่มต้นล่าช้าไปหลายนาที เพราะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยอยู่นานหลายนาที ขณะที่ผู้ชมซึ่งรอเข้าสนามด้านนอกก็ต้องรอคิวยาว
รายงานข่าวระบุว่า ฝ่ายจัดไรเดอร์คัพได้แนะนำให้ทรัมป์เดินทางถึงสนามในช่วงเที่ยง หรือช่วงเริ่มต้นเซสชั่นบ่ายแทน เพื่อที่จะไม่กระทบกับผู้ชมที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่สนามในช่วงเซสชั่นเช้าซึ่งต้องเสียค่าเข้าชมถึง 750 ดอลลาร์สหรัฐ (24,750 บาท)