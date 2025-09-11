เมอร์เรย์เตรียมตัวลงแข่งรอบคัดเลือกเมเจอร์ ดิ โอเพ่น อีก 2 ปีข้างหน้า เพิ่มความท้าทายให้ตัวเอง
แอนดี้ เมอร์เรย์ อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวสก๊อต ที่เลิกเล่นไปแล้ว เตรียมลงแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ของกอล์ฟเมเจอร์ “ดิ โอเพ่น” ในปี 2027
เมอร์เรย์กล่าวว่า ไม่ได้มีเป้าหมายในการต้องไปแข่งขันดิ โอเพ่น แต่อยากจะลองเล่นในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคดู เพราะมีเพื่อนที่เคยไปแข่งในระดับภูมิภาคมาแล้ว และบอกว่าสนุกมาก เพื่อนบอกอีกว่าฝีมือของเขาเองในตอนนี้ก็น่าจะผ่านรอบคัดเลือกนี้ไปได้ แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายได้ รู้ดีว่านักกกอล์ฟที่ได้แข่งขันในรายการเมเจอร์ต้องฝีมือดีขนาดไหน ซึ่งนักกอล์ฟสมัครเล่นกับโปรมันต่างกันมากๆ
เจ้าของแชมป์แกนด์สแลม 3 รายการกล่าวอีกว่า จะแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ดิ โอเพ่น ในปี 2027 หวังว่าเวลาอีก 2 ปีในการเตรียมตัวจะไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกผิดหวังกับผลงาน แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ตอนนี้เริ่มอยากเล่นกอล์ฟที่มีการแข่งขันมากขึ้น เพราะรู้สึกสนุกไปกับมัน ได้มีสมาธิกับกอล์ฟมากขึ้น
เมอร์เรย์แขวนแร็กเก็ตไปหลังจากจบโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และผันตัวไปเป็นโค้ชของโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบียอยู่ระยะหนึ่ง ส่วนในช่วงหลังได้ฝึกซ้อมกอล์ฟสัปดาห์ละ 4 วัน มีเป้าหมายที่จะลดแฮนดิแคปลงให้เหลือศูนย์