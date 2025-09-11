รอรี่เผยได้เฟเดอเรอร์เป็นแรงบันดาลใจในการเลือกโปรแกรมแข่งขัน
รอรี่ แม็คอิลรอย โปรกอล์ฟมือ 2 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จคว้าแชมป์เมเจอร์ของวงการกอล์ฟอาชีพชายครบทั้ง 4 รายการ หรือที่เรียกว่า “แกรนด์สแลม” หลังจากคว้าแชมป์ “เดอะ มาสเตอร์ส” เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะลองเดินทางไปแข่งขันในหลายๆ ประเทศทั่วโลก สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน หรือได้ทำอะไรใหม่ๆ เป็นครั้งแรกหลังจากเล่นกอล์ฟอาชีพมา 18 ปี
รอรี่กล่าวต่อว่า เมื่อไม่กี่ปีก่อน ได้คุยกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวสวิส ในช่วงที่เขากำลังจะแขวนแร็กเกต เฟเดอเรอร์บอกว่า เขาอยากเดินทางไปแข่งขันในสถานที่หลากหลาย สถานที่ที่เขาไม่เคยไปแข่งขันมาก่อน หรือลงแข่งรายการเล็กๆ บ้าง เพื่อให้แฟนเทนนิสที่ไม่เคยเห็นเขาเล่นได้เห็นกับตา เมื่อมามองตัวเอง คิดว่ามาถึงช่วงนี้ของชีวิตการเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ก็น่าจะรู้สึกสนุกกับการได้ทำอะไรแบบนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ รอรี่วางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันรายการที่อินเดียเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะไปแข่งขันรายการ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ในเดือนธันวาคม
ส่วนเรื่องอนาคตว่าจะเล่นกอล์ฟไปอีกนานขนาดไหนนั้น รอรี่กล่าวว่า พออายุ 50 ปีแล้ว ไม่อยากจะเล่นถี่ๆ แบบตอนนี้อีก อาจจะเน้นเข้าร่วมรายการเมเจอร์เป็นหลัก เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าพอแล้วก็จะหยุด ไม่อยากจะพูดถึงรายการไหนเป็นพิเศษ แต่การกลับไปที่เดิม ทำเรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา 15-20 ปีติดต่อกัน มันซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อ จึงอยากเดินทางไปแข่งขันยังสถานที่ที่อยากไป อยากเล่นรายการเมเจอร์และไรเดอร์คัพ โดยพยายามจัดโปรแกรมแข่งให้แน่ใจว่าจะยังไม่เสียสถานะในทัวร์ แต่ก็จะเลือกเล่นในรายการที่อยากเล่นเป็นหลัก