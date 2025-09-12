โปรพราวเหล็กร้อน หวด 9 อันเดอร์ นำเดี่ยวรอบแรก สะวิงโครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน โปรสาวไทยประเดิมขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรก ด้วยสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 63 ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน
โปรพราวทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบแรก ทำอีเกิ้ลที่หลุม 10 และ 7 เบอร์ดี้ ที่หลุม 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18 นำเดี่ยวด้วยสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ โดยมีจีจี้ สตอลล์ โปรอเมริกัน ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 7 อันเดอร์พาร์ 65
ด้าน “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ก็เริ่มต้นรอบแรกได้ดี ทำ 6 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 3 ร่วม
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ ในรอบแรก
อันดับ 26 ร่วม “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 3 อันเดอร์พาร์ 69
อันดับ 45 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 2 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 74 ร่วม “โปรแจน” วิชาณี มีชัย 1 อันเดอร์พาร์ 71
อันดับ 94 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ อีเว่นพาร์ 72
อันดับ 126 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 2 โอเวอร์พาร์ 74