ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ เดินหน้าจัดแข่งสนามที่ 4 ชิง 2 ล้าน 17-19 ก.ย.นี้
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส “SAT-NSDF-Thai Senior Tour” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท แข่งขัน ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ต เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมาชิกที่อายุ 50 ปีขึ้นไปร่วมแข่งขัน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ เป็นประธาน ร่วมด้วย พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นายยงยุทธ เพชรสุวรรณ อดีตประธานกรรมการสภาเหมืองแร่ประเทศไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ, มร.อลิเซ่น นากามูระ ประธาน เซน กอล์ฟเฟอร์ แฟคตอรี่ และ นายปรีชา ประกอบสุข กรรมการผู้จัดการ – บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ในครั้งนี้ด้วย งานแถลงจัดที่ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรม รามาการ์เด้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน
รายการนี้นับเป็นรายการที่ 4 ในปฏิทินแข่งขันของ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ ปี 2568 จัดแข่งขันโดย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, เซนส์ กอล์ฟ แฟคตอรี่, เอ็มเค เรสเตอรองต์ กรุ๊ป, บริษัท ชูโฟทิค จำกัด, ยูทิลิตี้ พลัส, บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โซโก้ ไจเอ้นท์ มาเลเซีย, ขวัญเรือน ปาร์ค รีสอร์ท, ร้านอาหาร นาจิยะ โตเกียว อิซากายะ, สนามภูเก็ต คันทรี คลับ, สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เล่นแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม หลังจบการเล่น 36 หลุมตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ 60 รวมเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นในรอบชิงเงินรางวัล
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวการร่วมสนับสนุนครั้งนี้ว่า “การจัดแข่งขันรายการนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการพัฒนากีฬา ซึ่งกอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาที่เรามีศักยภาพในการจัดแข่งขัน ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมให้เหล่าบรรดานักกอล์ฟซีเนียร์ได้มีแมตช์แข่งขัน และส่งเสริมการออกกำลังกาย”
นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ เป็นผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตามแผนยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติของ การกีฬาฯ รายการนี้ตอบโจทย์ในด้านต่างๆมากมาย ไม่ใช่แค่ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังยกระดับการแข่งขันระดับ ซีเนียร์ ของไทยต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี”
นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เผยถึงการแข่งขันว่า “ทางเราได้เห็นพ้องกับ การกีฬาฯ ในการจัดแข่งขันให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยเราเน้นถึงการเข้าร่วมของนักกอล์ฟต่างชาติ ซึ่งตรงนี้มีนักกอล์ฟจากหลายชาติเข้ามาร่วมสมัครแข่งขันกันอย่างล้นหลาม นอกจากเป็นการโปรโมตประเทศไทยแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเพิ่มปริมาณนักกอล์ฟซีเนียร์ และการกลายเป็นศูนย์การพัฒนากีฬากอล์ฟซีเนียร์ของ อาเซียน อีกด้วย สุดท้ายต้องขอขอบคุณภาครัฐในการสนับสนุนครั้งนี้”
สำหรับการแข่งขัน ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ 3 สนามที่ผ่านมา เริ่มด้วยรายการ “ซันวาร์ด ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ-เซคิว่า คัพ 2025” ที่สนามกอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยแชมป์เป็นของ โปรธรรมนูญ ศรีโรจน์ สนามที่สองเป็นรายการ อาทิตยา ซูเปอร์ ซีเนียร์ 2025 จัดเพื่อนักกอล์ฟรุ่นซูเปอร์ ซีเนียร์ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เดือนพฤษภาคม แชมป์เป็นของ ธงฤทธิ์ เชียงคอน และสนามที่ 3 เป็นรายการ โตโยต้า ซีเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ/เซน คัพ 2025 ที่สนาม รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่ง