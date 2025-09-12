อรรถพลคว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที ทีดีที ชลบุรี ส่งท้ายฤดูกาล 2025
อรรถพล จรณะหุต นักกอล์ฟวัย 28 ปีจากนครราชสีมา จบรอบสุดท้ายแบบไร้โบกี้ 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวัน 9 อันเดอร์พาร์ 207 ทิ้งอันดับสอง 4 สโตรก คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเมนต์ทัวร์ รายการ “สิงห์-เอสเอที ทีดีที ชลบุรี 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ที่สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน
การแข่งขันรอบสุดท้าย อรรถพล จรณะหุต ซึ่งเริ่มวันด้วยการนำ 1 สโตรก เก็บเพิ่มอีก 4 เบอร์ดี้ รวมถึงการทำ 3 เบอร์ดี้ในเจ็ดหลุมสุดท้าย ก่อนขึ้นคลับเฮ้าส์แบบไม่เสียโบกี้แม้แต่หลุมเดียวด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวัน 9 อันเดอร์พาร์ 207 ทิ้งอันดับสอง 4 สโตรก คว้าแชมป์ทีดีทีเป็นรายการที่สองของตัวเองหลังเคยชนะที่เขาใหญ่ คันทรี คลับ เมื่อปี 2023 รับเงินรางวัลไป 100,000 บาท
ทางด้านวินธัย วิวัฒน์สนิทชัย หวด 2 อันเดอร์พาร์ 70 ขยับขึ้นมาจบอันดับสองด้วยสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 211 ดีกว่า ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ สโตรกเดียว ส่วนประวีร์วิศาลกิจ ที่สตาร์ตวันตามผู้นำสโตรกเดียวจบรอบสุดท้ายเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 จบอันดับสี่ร่วมกับ นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213
สำหรับรายการต่อไปของ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นรายการระดับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ เป็นแมตช์ที่เก้าและรายการส่งท้ายฤดูกาลในศึกสิงห์-เอสเอที ขอนแก่น แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น
