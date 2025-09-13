โปรพราวนำเดี่ยวต่อ โปรจีนวันเดียว 8 อันเดอร์ ทะยานขึ้นที่ 2 ร่วม
โปรกอล์ฟสาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยม หลังจบรอบสองศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กันยายน โดย “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน ยังคงรักษาตำแหน่งผูนำเดี่ยวเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น หลังทำ 3 เบอร์ดี้ 1 อีเกิล 1 โบกี้ เก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวมเป็น 13 อันเดอร์พาร์ 131
ขณะที่ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือ 1 ของโลก มาแรงสุดสุด ทำ 8 เบอร์ดี้ และไม่เสียโบกี้เลย รวมเก็บเพิ่ม 8 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวมเป็น 11 อันเดอร์พาร์ 133 ตามมาในอันดับ 2 ร่วมกับชาร์ลี ฮัลล์ โปรดังชาวอังกฤษ และโอลิเวีย โควาน จากเยอรมนี
ด้านเนลลี่ คอร์ด้า โปรมือ 2 ของโลกชาวอเมริกัน ตามมาในอันดับ 8 ร่วม สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 135
ส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 31 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 5 อันเดอร์พาร์ 139
อันดับ 42 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 4 อันเดอร์พาร์ 140
อันดับ 51 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 3 อันเดอร์พาร์ 141
อันดับ 63 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 2 อันเดอร์พาร์ 142
คนที่ไม่ผ่านการตัดตัว
“โปรแจน” วิชาณี มีชัย 2 โอเวอร์พาร์ 146