โปรจีนรับตัวเองยังแปลกใจฟอร์มฮอตรอบสอง วันเดียว 8 อันเดอร์
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลก กล่าวภายหลังจบการแข่งขันรอบสอง ศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ซึ่งโปรจีนทำวันเดียว 8 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวมเป็น 11 อันเดอร์พาร์ ขึ้นไปอันดับ 2 ร่วม ตามหลังผู้นำ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 2 สโตรก ว่า บอกตามตรงว่าเซอร์ไพรส์มากกับผลงานของตัวเองในรอบสอง บางทีอาจจะเป็นเพราะเล่นอย่างไม่มั่นใจเท่าไร เลยไม่คาดคิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้ หมายถึงเล่นแบบไม่ได้คาดหวังมากเพราะคิดว่ามันไม่ค่อยดีนัก
โปรจีนกล่าวต่อไปว่า ว่ากันตามจริง รู้สึกไม่มั่นใจกับการเล่นทีช็อตสักเท่าไร โดยเฉพาะกับการใช้ไดรฟ์เวอร์ เพราะยังพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่ แต่มาวันนี้โดยเฉพาะช่วง 9 หลุมหลัง ถือว่าทำได้ดีมากๆ พัตเตอร์คมกว่า 9 หลุมแรก
โปรสาวมือ 1 โลก กล่าวในตอนท้ายว่า คิดว่าหลุมพาร์ 5 ที่นี่มีลุ้นทำสองออนได้ มีอยู่ 2-3 หลุมที่สามารถเน้นเกมบุกในช็อตที่สอง แล้วไปลุ้นแถวๆ กรีนเอา ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเกมของตน แต่กรีนที่นี่ค่อนข้างลื่น ต้องอ่านไลน์ให้ดี
ด้าน “โปรพราว” ชเนตตี ผู้นำเดี่ยว กล่าวว่า ตอนเล่นไม่ได้คิดเรื่องสกอร์ คิดแค่ว่าต้องพยายามหวดไดรฟ์เวอร์ยังไง เล่นเหล็กยังไง และพยายามสนุกกับการเล่นกอล์ฟอีกครั้ง