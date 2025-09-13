จอห์น เดลี่ ทุบสถิติทัวร์อาวุโส หวดหลุมเดียว 19 สโตรก!
จอห์น เดลี่ โปรกอล์ฟมือเก๋าชาวอเมริกันวัย 59 ปี ถูกบันทึกชื่อในฐานะเจ้าของสถิติไม่พึงประสงค์ของวงการ หลังจากลงแข่งขันรายการ “แซนฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล” ในพีจีเอทัวร์ แชมเปี้ยนส์ (ทัวร์อาวุโส) ที่รัฐเซาธ์ดาโกตา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กันยายน หวดเกิน 18 โอเวอร์พาร์ รั้งตำแหน่งบ๊วยจากนักกอล์ฟ 78 คน
สถิติของเดลี่เกิดขึ้นในหลุมที่ 12 พาร์ 5 เมื่อเขาตีที่หลุมนี้หลุมเดียวถึง 19 สโตรก เป็นสกอร์ 14 โอเวอร์พาร์ โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่า เขาหวดทีช็อตไปตกในรัฟ จากนั้นตีอีก 7 ช็อตไปตกในอุปสรรคต่างๆ พอตีพ้นน้ำได้ก็ไปตกรัฟอีก มาถึงช็อตที่ 17 จึงไปตกบริเวณขอบกรีน และจึงเล่นอัพแอนด์ดาวน์ส่งลูกลงหลุมในสโตรกที่ 19
การตีเกินมหาศาลของเดลี่ทำลายสถิติสกอร์ต่อหลุมสูงสุดของพีจีเอทัวร์ แชมเปี้ยนส์ โดยทำลายสถิติเดิมที่เคยมีคนทำไว้ถึง 3 สโตรก
นอกจากนี้ สกอร์ดังกล่าวยังเป็นสกอร์ที่แย่กว่าสถิติแย่ที่สุดที่เดลี่เคยทำได้ 1 สโตรก โดยย้อนไปเมื่อปี 1998 ในการแข่งขัน “เบย์ฮิลล์ อินวิเตชั่นแนล” เดลี่ทำ 18 สโตรกที่หลุมพาร์ 5 หลังทีออฟตกน้ำถึง 6 ครั้งติด