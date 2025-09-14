โปรจีนลุ้นแชมป์โครเกอร์ ควีน ซิตี้ รั้งที่ 2 ตามผู้นำสโตรกเดียว
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวไทย มือ 1 ของโลก รั้งอันดับ 2 ตามผู้นำสโตรกเดียว หลังจบรอบสาม กอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 กันยายน
โปรจีนเก็บเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 จาก 5 เบอร์ดี้ กับ 1 โบกี้ สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201 อยู่ในอันดับ 2 ตามหลังชาร์ลี ฮัลล์ โปรอังกฤษ ผู้นำอยู่สโตรกเดียว โดยฮัลล์ทำ 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 6 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ สกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 200
ขณะที่อันดับ 3 ร่วม เป็นจิซาโตะ อิวาอิ และ มิยุ ยามาชิตะ สองโปรญี่ปุ่น สกอร์รวมเท่ากันที่ 14 อันเดอร์พาร์ 202
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ หลังจบรอบสาม
อันดับ 20 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 10 อันเดอร์พาร์ 206
อันดับ 36 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 7 อันเดอร์พาร์ 209
อันดับ 54 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล, “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์, “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 4 อันเดอร์พาร์ 212
อันดับ 70 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 2 อันเดอร์พาร์ 214