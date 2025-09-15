โปรจีนพลาดแชมป์หวุดหวิด พ่ายฮัลล์สโตรกเดียว
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลก พลาดแชมป์หวุดหวิด หลังจบรอบสุดท้ายในการแข่งขันแอลพีจีเอทัวร์ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 กันยายน
โปรจีนจบ 3 วันแรก ทำสกอร์ 15 อันเดอร์พาร์ ตามหลังผู้นำ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรชาวอังกฤษ เพียงสโตรกเดียว โดยตลอดวันทั้งคู่ผลัดกันนำผลัดกันตาม ก่อนที่โปรจีนจะขึ้นนำเดี่ยวที่ 20 อันเดอร์พาร์ โดยมีฮัลล์ตามจี้ 1 สโตรก
ที่หลุมสุดท้าย พาร์ 5 ทั้งคู่ต่างตีสองออน แต่โปรจีนพลาดทำ 4 พัตต์จนเสียโบกี้ ขณะที่ฮัลล์ได้เบอร์ดี้ ทำให้สกอร์สะวิงกลับ กลายเป็นฮัลล์แซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์ 20 อันเดอร์พาร์ 268 ส่วนโปรจีนจบอันดับ 2 สกอร์ 19 อันเดอร์พาร์ 269
นับเป็นการจบท็อปเท็นรายการที่ 11 ของโปรจีนในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการจบรองแชมป์ 2 รายการติด ต่อจากศึก FM Championship เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน
สรุปผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 22 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 11 อันเดอร์พาร์ 277
อันดับ 38 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ และ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 8 อันเดอร์พาร์ 280
อันดับ 52 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 5 อันเดอร์พาร์ 283
อันดับ 59 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล และ “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 3 อันเดอร์พาร์ 285