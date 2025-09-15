วันชนาหวด 6 อันเดอร์ ซิวแชมป์ไทยแลนด์ คัลเลอร์ มาสเตอร์ส
“โปรกรีน” วันชนา โพธิ์เรืองรอง ทำ 6 อันเดอร์พาร์ 66 คว้าแชมป์ “ไทยแลนด์ คัลเลอร์ มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน
โปรกรีนเก็บได้ 6 เบอร์ดี้ที่หลุม 2, 3, 5, 7, 11 และ 18 โดยเฉพาะพาร์ 5 ทั้งสี่หลุมแบบไม่เสียโบกี้ คว้าแชมป์อุ่นเครื่องก่อนแมตช์ใหญ่ไปพร้อมเงินรางวัล 28,000 บาท
ส่วนอันดับสองร่วมที่ 3 อันเดอร์พาร์ 69 เป็นของ “โปรฝ้าย” ชากัณฑ์สิม คำบอน, “โปรปริม” กรกนก สูงปานเขา และ “น้องนัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล นักกอล์ฟทีมชาติวัย 17 ปีจากชลบุรี
สำหรับศึก “สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2025”ชิงเงินรางวัล 4 ล้านบาท จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน สามารถติดตามชมไลฟ์สกอร์ได้ทาง Facebook :THAI LPGA TOUR