มาสด้าจัดศึกกอล์ฟ Thailand Junior Championship 2025 ลุ้นตั๋วลุยที่สหรัฐ
มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อความสำเร็จในการสนับสนุนเยาวชนกอล์ฟไทยต่อเนื่องเป็น ครั้ง ที่ 4 จับมือ The Agency College Recruit, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาด้านกีฬา กอล์ฟ สำหรับเยาวชน จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติ Mazda U.S. College PREP Thailand Junior Championship 2025 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่สนามกอล์ฟ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya จังหวัดชลบุรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาท และโอกาสลุ้นคว้าสิทธิ์แข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันปีนี้มีเยาวชนผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 124 คน จาก 20 ประเทศ มีทั้งจากทีมชาติเกาหลีใต้ รวมถึงทีมชาติเวียดนามที่เดินทางมาแข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ช่วงปลายปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Middle School (ป.5–ม.2 ชาย-หญิง) High School (ม.3–ม.6 ชาย-หญิง)
ผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างเอเชีย–สหรัฐฯ และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ Junior World Cup Invitational 2026 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นปีหน้า
นอกจากนี้ ไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือ กิจกรรม Webinar พิเศษ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 72 ปี มาสด้า ประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองได้พบปะและแลกเปลี่ยนกับ โค้ชกอล์ฟมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐฯ กว่า 72 ท่าน ครอบคลุมทั้งระดับ NCAA Division I, II, III, NAIA และ Junior College เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาระดับนานาชาติ
นายธนกร ดวงมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Agency College Recruit กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแข่งขันในปีนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มาสด้า ประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและผลักดันโอกาสให้เยาวชนมาโดยตลอด ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการต่อยอดพลังของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในระดับการศึกษาและกีฬาอาชีพ ไฮไลท์สำคัญอีกประการหนึ่งนอจาการแข่งขัน คือการจัด กิจกรรม Webinar ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองได้พบปะกับ โค้ชกอล์ฟมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกากว่า 72 ท่าน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ NCAA Division I, II, III, NAIA จนถึง Junior College ซึ่งเป็นโอกาสอันทรงคุณค่าและหาได้ยากยิ่ง การได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนโดยตรงกับโค้ชจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Ivy League, UC Berkeley, University of Virginia หรือ UCLA จะเป็นแรงบันดาลใจและเปิดประตูสำคัญสู่อนาคตของเยาวชนไทยในการก้าวไปสู่เวทีกอล์ฟระดับโลก”
ขณะที่ นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาสด้าเข้ามาสนับสนุน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสทำในสิ่งที่รักและได้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ เพราะมาสด้าเชื่อว่า เมื่อผู้คนได้ลงมือทำในสิ่งที่ตนรัก ได้รับแรงบันดาลใจ และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสุขจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือพลังที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า ตามปรัชญา Joy Drives Lives…ความสุขขับเคลื่อนชีวิต รายการนี้จะมีประโยชน์ต่อเยาวชนกอล์ฟ คือ เยาวชนจะได้มีโอกาส นำทักษะมาพัฒนาต่อยอด และก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพ รวมถึงเพื่อประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก