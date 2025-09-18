จัสมิน เตรียมลงป้องกันแชมป์ ศึกกอล์ฟ อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ
การแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ วอลมาร์ต เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ พรีเซ็นเต็ด บาย พี แอนด์ จี ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 95 ล้านบาท ที่พินเนเคิล คันทรี คลับ เมืองจอดเจอร์ส รัฐอาร์คันซอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน โดยที่ จัสมิน สุวัณณะปุระ กลับลงป้องกันแชมป์ของเธออีกครั้ง พร้อมด้วย “พราว” ชเนตตี วรรณแสน “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ “เมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ “เปียโน” อาภิชญา ยุบล “แจน” วิชาณี มีชัย และ “แหวน” พรอนงค์ เพชรล
ความเคลื่อนไหวล่าสุด จัสมิน สุวัณณะปุระ เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ ทัวร์ 3 รายการ จะกลับมาลงป้องกันแชมป์ของเธอในสัปดาห์นี้ นับเป็นครั้งที่ 12 ที่ลงเล่น โดยที่ผ่านมานั้นเธอไม่ผ่านตัดตัวแค่ครั้งเดียวในปี 2013 ซึ่งเล่นครั้งแรก ขณะที่ผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 20 รายการ สถิติดีที่สุดจบอันดับ 27 ร่วม แบล็คเดสเซิร์ต แชมเปียนชิพ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
“พราว” ชเนตตี วรรณแสน แชมป์อาชีพแอลพีจีเอสองรายการจะเล่นครั้งที่ 2 หลังจากจบอันดับ 48 ร่วมเมื่อปี 2023 โดยผลงานปีนี้เล่น 20 รายการ จบใน 10 อันดับแรก 3 รายการ สถิติดีที่สุด อันดับ 2 ร่วมเมเจอร์ วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนมิถุนายน
“แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์เมเจอร์ จะเล่นครั้งที่ 3 โดยสถิติจบอันดับ 21 ร่วมปี 2020 และอันดับ 63 ร่วมปี 2021 ขณะที่ผลงานในปีนี้เล่น รายการจบลงใน 10 อันดับแรก 2 รายการ อันดับ 4 ร่วม ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ และอันดับ 10 ร่วม รายการ ซีพีเคซี วีเมนส์ โอเพ่น
“เมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ แชมป์อาชีพแอลพีจีเอสองรายการจะเล่นครั้งที่ 7 สถิติดีที่สุด จบอันดับ 17 ร่วมเมื่อปีที่แล้ว โดยผลงานในทัวร์เล่น 20 รายการ ดีที่สุดอันดับ 10 ร่วม ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปียนส์
ขณะที่ “เปียโน” อาภิชญา ยุบล จะเล่นครั้งที่ 2 หลังจากจบอันดับ 4 ร่วม เมื่อปีที่แล้ว และผลงานในปีนี้เล่นไป 19 รายการ สถิติดีที่สุด อันดับ 9 ร่วม ริเวรา มายา โอเพ่น ที่ประเทศเม็กซิโก เมื่อเดือนพฤษภาคม
“แจน” วิชาณี มีชัย จะเล่นครั้งที่ 7 หลังจากที่ผ่านมา สถิติดีที่สุดอันดับ 27 ร่วมเมื่อปี 2018 ส่วนผลงานในทัวร๋ปีนี้เล่น 14 รายการ ดีที่สุดอันดับ 14 ร่วม ในรายการ มายเออร์ แอลพีจีเอ คลาสสิก เมื่อเดือนมิถุนายน
“แหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ โปรจอมเก๋า จะเล่นครั้งที่ 16 มากที่สุดในบรรดานักกอล์ฟไทยที่เล่นรายการนี้โดยสถิติดีที่สุด จบอันดับ 10 ร่วม เมื่อปี 2023 ขณะที่ผลงานในทัวร์ปีนี้ เล่นมา 13 รายการ สถิติดีที่สุดอันดับ 14 ร่วม ทีมดาว แชมเปียนชิพ
นอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟระดับโลกดีกรีแชมป์เมเจอร์ทั้ง เนลลี คอร์ดา มือ 2 ของโลกกำลังหาแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ พร้อมกับเพื่อนร่วมชาติคนอื่น ๆ อย่าง ลิเลีย วู เจนนิเฟอร์ คัพโช อัลลิเซน คอร์พุซ เล็กซี ธอมพ์สัน สเตซี ลูอิส (แชมป์ปี 2014,2007) และเดเนียล คัง, ทางฝั่งญี่ปุ่น อายากะ ฟุรึเอะ มิยู ยามาชิตะ มาโอะ ไซโกะ ฮินาโกะ ชิบุโนะ และยูกะ ซาโสะ, ฮันนาห์ กรีน และเกรซ คิม จากออสเตรเลีย, คิม เซ-ยอง โค จิน-ยอง คิม อาริม คิม ฮโย-จู เอมี ยาง ชอน อิน-จี พัค ซอง-ฮยอน (แชมป์ปี 2019) อี มีริม อี ชอง-อึน6 จี อึน-ฮี จากเกาหลีใต้, เซลีน บูติเยร์ จากฝรั่งเศส, มายา สตาร์ก และอันนา นอร์ดควิสต์ จากสวีเดน, แอชลี บูฮาย จากแอฟริกาใต้ และ โซเฟีย โปปอฟ จากเยอรมัน เป็นต้น