สวิงสาว 11 ชาติ ลุยศึกแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส ชิง 4 ล้าน ที่ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่คลับเฮ้าส์สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น ได้มีงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที ไทย แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2025” โดยได้รับเกียรติจาก นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงจากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น,สมปองจันทรี ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และ ภานุ อนามบุตร ผู้จัดการทั่วไป สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น กอล์ฟคลับ พูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ
รายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 113 คน จาก 11 ชาติได้แก่ ออสเตรเลีย,สหรัฐอเมริกา,เกาหลีใต้,เวียดนาม,ฟิลิปปินส์,อินเดีย,ญี่ปุ่น,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฮ่องกง และประเทศไทย แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 98 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 15 คน
ในส่วนของประเทศไทย มีนักกอล์ฟรวม 85 คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 73 คน นักกอล์ฟสมัครเล่น 12 คน โดยนักกอล์ฟอาชีพมาจากเงินรางวัลสะสมไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 จำนวน 60 คนหลังจบรายการ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ บางกอก เลดีส์ฯ 2925 นอกจากนั้นมาจาก WPGA ออสเตรเลีย 12 คน,จากไต้หวันแอลพีจีเอ 12 คน,จากเคแอลพีจีเอ 5 คน,จากLPGTฟิลิปปินส์ 5 คน ส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นมาจากคะแนนสะสมที่ร่วมแข่งขันทัวร์หลักแ ละคัลเลอร์ทัวร์ตลอดทั้งปี เป็นต้น
และเมื่อผ่านการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุม จะตัดคะแนนผู้เล่นเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายที่ 50 อันดับและเสมอ(ไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่น) โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 520,000 บาท ส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่น จะได้รับF]jรางวัลเกียรติยศ จากนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี กล่าวว่า “การแข่งขันไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส เป็นการสะสมคะแนนมา 9 รายการตลอดทั้งปี ให้สิทธิ์นักกอล์ฟ 60 คนแรกเข้าร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรกอล์ฟอาชีพในต่างประเทศ ส่งสมาชิกมาร่วมการแข่งขันอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 18 ของการก่อตั้งสมาคมฯ และเป็นปีที่ 13 ในการจัดแมทช์มาสเตอร์ส จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในsohkประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยด้วยกัน”
สำหรับผู้เล่นที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพ อาทิ มือทำเงินอันดับ1 และ 2 ไทยแอลพีจีเอทัวร์ 2025 ได้แก่ ชลชีวา วงษรัศม์ และ ณัฐริกา เสนสาย ,แชมป์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 อาทิ ธนพร ผลิตวานนท์ แชมป์ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน,ฐาณิตา เมืองคำสกุล แชมป์ที่สนามพานอราม่า หรือจะเป็น อรณิชา โกนสันเทียะ แชมป์ไต้หวันแอลพีจีเอ เมื่อต้นปี,ปริ๊นเซส ซูเพอรัล จากฟิลิปปินส์ก็เคยคว้าแชมป์ไทยแอลฯ ที่วอเตอร์มิลล์เมื่อหลายปีก่อน,วินนี่ อึ๊ง จากมาเลเซีย แชมป์คัลเลอร์ทัวร์ 2025 ที่วอเตอร์มิลล์ เป็นต้น
“โปรมายด์” ฐาณิตา เมืองคำสกุล จากขอนแก่น มือทำเงินอันดับ 6 เจ้าของแชมป์แรกเปิดฤดูกาล 2025 ที่สนามพานอราม่า เผยว่า “สนามนี้พยายามวางแผนการเล่นให้ออนถูกเหลี่ยม พยายามตีให้อยู่แฟร์เวย์ให้มากที่สุด รายการนี้เป็นแมทช์มาสเตอร์สที่เงินรางวัลเยอะที่สุด 4 ล้านบาท ค่อนข้างตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาเล่นที่สนามสิงห์ปาร์ค พอดีบ้านอยู่ขอนแก่นก็ดีใจที่ได้กลับมาบ้านด้วยได้แข่งสนามใกล้บ้านด้วยค่ะ สนามนี้ต้องพยายามออนให้ถูกมุมและพยายามตีให้อยู่ในแฟร์เวย์ เพราะรัฟค่อนข้างยาว”
“เทิร์นโปรมา 10 กว่าปีเล่นมาสเตอร์สหลายครั้งอยู่ เห็นการเปลี่ยนแปลงในความพัฒนาขึ้นของน้องๆ ที่เข้ามาใหม่ รู้สึกฝีมือค่อนข้างพัฒนาขึ้นมาก และการจัดการต่างๆก็ค่อนข้างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ อยากฝากทุกคนถ้าว่างก็เข้ามาเดินเชียร์กันได้ค่ะ”
“โปรน้ำผึ้ง” นวพร สุนทรียภาส จากกรุงเทพฯมือทำเงินอันดับ 9 เจ้าของ 1 แชมป์ไทยแอลพีจีเอ กล่าวว่า “หนูก็เตรียมตัวเหมือนการลงเล่นทุกแมทช์ ดูว่าคอนดิชั่นสนามเป็นอย่างไรก็พยายามปรับตัวให้ได้มากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องของรัฟ เค้าเลี้ยงไว้ยาวมาก พยายามตีให้อยู่แฟร์เวย์เยอะๆ ถ้าเข้ารัฟก็จะเล่นยากค่ะ ถือว่าสมาคมฯของเราเติบโตขึ้นมากค่ะ มีต่างชาติเข้ามาเล่น และเราได้ไปจอยกับต่างประเทศด้วย อย่างที่เวียดนาม ถือว่าเป็นอะไรดีๆที่เกิดขึ้น เป้าหมายของหนูคือพยายามตีอันเดอร์ให้ได้เยอะๆในทุกแมทช์ พยายามเซฟสกอร์ของตัวเองให้อันเดอร์ตลอดค่ะ ฝากทุกคนเชียร์หนูด้วย ใครมาขอนแก่นไม่ได้ก็เชียร์อยู่ที่บ้านได้”
ในส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นที่จะขับเคี่ยวกันได้แก่ กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ดีกรีทีมชาติไทย แชมป์ไทยแอลฯ2025 ที่กบินทร์บุรี กับ เล ชุค อัน สวิงทีมชาติชุดซีเกมส์จากเวียดนาม เจ้าของแชมป์ไทยแอลฯ 2025 ที่ฉางอัน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
สำหรับการแข่งขันรอบแรก(18 ก.ย.)แบ่งออกเป็นสองรอบเช้า-บ่าย ในช่วงเช้ากลุ่มแรกที่หลุม 1 และหลุม 10 เริ่มเวลา 06.40 น.ส่วนช่วงบ่าย กลุ่มแรกที่หลุม 1 และหลุม 10 เริ่มเวลา 10.50 น.ติดตามชมและเชียร์ไปพร้อมกัน ผ่าน Live Score ทาง Facebook :THAI LPGA TOUR