ธนวินท์ ลี กดเบอร์ดี้ 4 หลุมสุดท้ายไล่ตามผู้นำ 3 สโตรก สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่ “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 91 ที่สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2568 รายการนี้มีนักกอล์ฟจาก 15 ประเทศ รวม 132 คน เข้าร่วมแข่งขัน
การดวลสวิงเข้าสู่รอบที่ 2 ประเภทบุคคลชาย ผู้นำวันแรก เหงียน ตวน อันห์ นักกอล์ฟเวียดนาม ตีรอบนี้ 5 เบอร์ดี ไม่เสียโบกี ได้อีก 5 อันเดอร์ สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 125 ยังนำจ่าฝูง อันดับ 2 ธนวินท์ ลี เจ้าของแชมป์รายการนี้ เมื่อปี 2566 ก็ไล่ตามแบบไม่ลดละ เก็บ 8 เบอร์ดี โดยเฉพาะ 4 หลุมสุดท้าย 15-18 เร่งสปีดทำ 4 เบอร์ดีรวด จบวันที่ 6 อันเดอร์ สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 128 ตามหลังนักกอล์ฟเวียดนาม 3 สโตรก
ประเภทบุคคลหญิง หลังจากจบรอบแรก พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี กับ อันนา อิวานากะ เป็นผู้นำร่วมที่ 6 อันเดอร์ มาในรอบ 2 อันนา อิวานากะ นักกอล์ฟญี่ปุ่น ยึดจ่าฝูงเดี่ยว หลังจากตีเพิ่มอีก 3 อันเดอร์ สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 131
ส่วนอันดับ 2 ร่วม มี 3 คนไทย จี้หลังแค่ 1 สโตรก “น้องยิ้ม” มาริษา โตใจ ที่เพิ่งได้แชมป์เวียดนาม เลดีส์ อเมเจอร์ โอเพ่น เมื่อกลางเดือนมิถุนายน โชว์ฟอร์มฮอตสุดของวัน จากที่จบวันแรกมี 1 อันเดอร์ อยู่ที่ 12 ร่วม มาระเบิดผลงานกด 7 อันเดอร์พาร์ 63 จาก 7 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 132 ทะยานขึ้นมาสกอร์เท่ากับ แชมป์เก่า “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ กับ นะโม หลวงนิติกุล ที่ต่างเก็บอีก 3 อันเดอร์ ในรอบที่ 2
รายการนี้ ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลชาย ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ส่วนประเภทบุคคลหญิง ครองถ้วยเกียรติยศ รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมรับสิทธิ์เข้า “โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569” โดยรายการนี้จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 มีนักกอล์ฟแถวหน้าของไทย คว้าถ้วยอันทรงเกียรติใบนี้มาแล้ว อาทิ บุญชู เรืองกิจ, ถาวร วิรัตน์จันทร์, ธรรมนูญ ศรีโรจน์, ประหยัด มากแสง, ธงชัย ใจดี และพรหม มีสวัสดิ์