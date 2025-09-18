มาสด้า หนุนศึกกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Thailand Junior Championship
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสนับสนุนการแข่งขัน Mazda U.S.College PREP Thailand Junior Championship 2025 จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 4 โดยจับมือ The Agency College Recruit, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาด้านกีฬา กอล์ฟ สำหรับเยาวชน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน ที่สนามกอล์ฟ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ และก้าวสู่เวทีกีฬาระดับโลก
นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงที่มาของการสนับสนุนครั้งนี้ว่า “มาสด้าเชื่อว่าความสุขเกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้ทำในสิ่งที่รัก และได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง นั่นคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า ตามปรัชญา Joy Drives Lives-ความสุขขับเคลื่อนชีวิต การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องกีฬา แต่เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ รวมถึงก้าวสู่ความสำเร็จในระดับโลก”
สำหรับมาสด้า การสนับสนุนครั้งนี้ยังสะท้อน “Challenger Spirit” หรือจิตวิญญาณแห่งความไม่ย่อท้อ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตยืนหยัดมากว่า 100 ปี โดยหวังจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าที่จะฝันและลงมือทำจนสำเร็จ
นอกจากนี้ ผู้บริหารยังกล่าวถึงคุณค่าที่โครงการนี้มอบให้สังคมว่า “การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่ได้ทำในสิ่งที่รัก แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล การสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมอาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสทางการศึกษาในสหรัฐฯ ที่จะช่วยเสริมทั้งความรู้ ทักษะกีฬา และมุมมองจากวัฒนธรรมใหม่ ๆ ซึ่งล้วนเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยก้าวไปไกลในเวทีระดับโลก”
เป้าหมายระยะยาวของมาสด้า คือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมไทย ผ่านการยกระดับมาตรฐานกีฬาและการศึกษาของเยาวชน โดยบริษัทมีแผนสานต่อกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในหลากหลายมิติ
“การสนับสนุนเยาวชนและกีฬา คือการลงทุนในอนาคตที่เชื่อมโยงกับภาพลักษณ์แบรนด์มาสด้า เราต้องการตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย พร้อมแสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใด” นายภพนิพิฐ กล่าวทิ้งท้าย
การแข่งขัน Mazda U.S. College PREP Thailand Junior Championship 2025 จึงไม่ใช่แค่เกมกอล์ฟเยาวชน แต่คือเวทีที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ทั้งด้านกีฬา การศึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอนาคตของสังคมไทย