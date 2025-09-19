โปรมายด์นำทีมสิงห์ปาร์คขอนแก่น 2 คว้าแชมป์ ไทย แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส โปร-แอม
“โปรมายด์” ฐาณิตา เมืองคำสกุล โปรสาวจากขอนแก่น อาศัยความเป็นเจ้าถิ่นพาทีมสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น 2 คว้าแชมป์ ไทย แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส โปร-แอม ทัวร์นาเมนต์ ไปด้วยผลงาน 15 อันเดอร์พาร์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 กันยายน
โปรมายด์ร่วมทีมกับ รศ.สุรชา อมรพันธ์,ชนาเทพ ทุมทุมา และดนุภพ ศิริพรหมโชติ คว้าแชมป์ไปที่ 15 อันเดอร์พาร์ (โปรรับเงินรางวัล 5,000 บาท แอมรับถ้วยรางวัล)
ขณะที่อันดับสองเป็นของทีมพี่เอ็กซ์ ซึ่งมี “โปรโฟกัส-” สิตานัน จองลิขิต จากสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยลูกทีมได้แก่ เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา, สุริยะ กาญจนปรมาภา และปกรณ์ ไกรลาสโอฬาร ที่สกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ (โปร รับเงินรางวัล 3,000 บาท แอม รับถ้วยรางวัล)