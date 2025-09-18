อชิรญาณ์ลุ้นป้องกันแชมป์สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025 ตามหลังผู้นำจากญี่ปุ่น 2 สโตรก
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 91 ที่สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2568 รายการนี้มีนักกอล์ฟจาก 15 ประเทศ รวม 132 คน เข้าร่วมแข่งขัน
การแข่งขันวันที่ 3 เมื่อวันที่ 18 กันยายน บุคคลหญิง สู้กันสูสี “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ เจ้าของแชมป์เก่า ทำ 5 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ สกอร์วันนี้ 3 อันเดอร์พาร์ รวม 3 วัน 11 อันเดอร์พาร์ 199 อยู่อันดับ 2 ส่วนผู้นำ อันนา อิวานากะ ที่ยึดจ่าฝูงตั้งแต่วันแรก ในวันที่ 3 ทำอีก 4 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 197 นำ อชิรญาณ์ อยู่แค่ 2 สโตรก ได้ลุ้นแย่งแชมป์ในวันสุดท้าย
ส่วนอันดับ 3 นะโม หลวงนิติกุล วันนี้มีอีเกิ้ล ที่หลุม 6 พาร์ 5 จบวันที่ 2 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 200 และอันดับ 4 มาริษา โตใจ เก็บอีก 1 อันเดอร์ รวม 9 อันเดอร์พาร์ 201
ส่วนบุคคลชาย เหงียน ตวน อันห์ นักกอล์ฟเวียดนาม รักษามาตรฐานต่อเนื่องตั้งแต่วันแรก เก็บ 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ วันนี้ได้อีก 6 อันเดอร์พาร์ รวม 21 อันเดอร์พาร์ 189 นำจ่าฝูง ส่วนอันดับ 2 ร่วม เป็น 2 นักกอล์ฟไทย ธีรวุฒิ บุญสีออ ที่เก็บ 4 อันเดอร์พาร์ กับ ธนวินท์ ลี ที่วันนี้อีเวนพาร์ สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 198 ตามผู้นำจากเวียดนาม 9 สโตรก