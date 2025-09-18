9 สะวิงสาวประเดิมนำร่วมรอบแรก ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส ที่ขอนแก่น
นักกอล์ฟสาว 9 คน โชว์ฟอร์มเยี่ยม เปิดรอบแรกขึ้นนำร่วมกันที่คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ในการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส” นัดปิดฤดูกาล ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ พจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน
หลังจบการแข่งขันรอบแรก ท่ามกลางสภาพสนามที่ชุ่มฉ่ำจากฝนที่ตกมาทั้งคืนจนถึงเช้า นักกอล์ฟสาว 9 คนทำสกอร์เข้ามาเท่ากันคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันครั้งแรกมากเป็นประวัติศาสตร์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่จัดแข่งขันมาเป็นปีที่ 18 โดยทั้ง 9 รายแบ่งเป็น ที่จบในช่วงเช้าได้แก่ แพรว นนทรักส์, ณัฐริกา เสนสาย และฟลอเรนซ์ ยีวอน ไบเซอร่า จากฟิลิปปินส์ และที่จบในช่วงบ่ายได้แก่ พันธ์ผกา พันธุมะบำรุง, วินนี่ อึ๊ง จากมาเลเซีย, ปริ๊นเซส ซูเพอรัล จากฟิลิปปินส์, กุลธิดา พราหมพันธ์, ชลชีวา วงษรัศม์ และพิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา
อันดับ 10 ร่วมตามหลังผู้นำสโตรกเดียวมี่ 3 รายได้แก่ ธัญรดา ปิดดอน, กุสุมา มีชัยจ, เล ชุค อัน นักกอล์ฟสมัครเล่นจากเวียดนาม ที่คนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71