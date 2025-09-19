ฮัลล์ตื่นเต้นนัดตีกอล์ฟกับทรัมป์ หลังร่วมงานเลี้ยงที่วินด์เซอร์
ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรสาวชื่อดังชาวอังกฤษ มืออันดับ 5 ของโลก และนิค ฟัลโด้ ตำนานสะวิงชาวเมืองผู้ดี ดีกรีอดีตแชมป์เมเจอร์ 6 สมัย ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในแขก 160 คน ที่ได้ร่วมรับประทานอาหารที่พระราชวังวินด์เซอร์ ร่วมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เมื่อกลางสัปดาห์
ฮัลล์วัย 29 ปี ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยเฉือนชนะ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก ไปเพียง 1 สโตรกที่หลุมสุดท้าย เผยกับสื่อว่า มีโอกาสได้พูดคุยกับทรัมป์ และได้รับเชิญไปออกรอบเล่นกอล์ฟกับเขา เพราะอยากปรับแก้อะไรบางอย่าง เป็นเรื่องสุดยอดมากๆ จริงๆ เมื่อปีที่แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยติดต่อหาเอเยนต์ของตน แจ้งว่าอยากออกรอบเล่นกอล์ฟด้วยกันในช่วงปลายปี แต่ตอนนั้นติดที่ตนมีแผนเที่ยวพักผ่อนแล้ว มาตอนนี้ก็เลยคุยกันอีกครั้ง หาทางจัดคิวให้ลงตัวก่อนถึงปลายปี
ฮัลล์กล่าวด้วยว่า จากที่ได้คุยกันช่วงสั้นๆ ทรัมป์เป็นคนนิสัยน่ารัก คุยสนุก เข้ากันได้ดี จากนี้จะตั้งตารอได้ออกรอบด้วยกัน คิดว่าเขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับหัวข้อต่างๆ ที่คุยกับคู่สนทนามากๆ อย่างเช่นตอนคุยกับตนก็คุยกันเรื่องกอล์ฟ เขารู้จักชื่อนักกอล์ฟบางคนทั้งในแอลพีจีเอทัวร์และพีจีเอทัวร์ด้วย