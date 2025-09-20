สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดกอล์ฟการกุศลประจำปี 2568 ปิดฉากชื่นมื่น
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดกอล์ฟการกุศลประจำปี 2568 ปิดฉากลงอย่างชื่นมื่น “นายกวันกล้า” ขอบคุณทุกคนช่วยให้งานประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ นำโดย นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2568 ที่สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 โดยมี นายวีรศักดิ์ นิลกลัด เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ และ พล.อ.อ.คิดควร สดับ คณะที่ปรึกษา ร่วมด้วย
นายวันกล้า ขวัญแก้ว กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2568 ได้เสร็จสิ้นลงอย่างราบรื่น ไม่มีฝนมารบกวนตลอดการแข่งขัน สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม พร้อมกับยื่นมือช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล และมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
“ผมในฐานะนายกสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ ช่วยให้งานประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทำให้เราสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งการช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส และการบริจาคเพื่อสัตว์จรจัดต่อไป” นายกวันกล้า กล่าว
สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
ประเภททีม (4 คน) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมซานตร้า ปิโตรเลียม ประกอบด้วย ณัฐรดา พิพิธธนาบรรพ์, ภูริตา ติวัฒนาสุข, ชัชฎา ติวัฒนาสุข, ทัชชญา ติวัฒนาสุข
Overall Low Gross ชนะเลิศ ได้แก่ ไปรดา เกื้อปัญญา ทีม บจ.ศรีนานาพร
Overall Low Net ชนะเลิศ ได้แก่ พลัฎฐ์ สุวรรณาเมธากร ทีม ดร.ณัฏฐ์ 2
Flight A ชนะเลิศ ได้แก่ ปฐพล จันทเพ็ชร์ ทีม สาธิตปทุมวัน 1, รองชนะเลิศ ได้แก่ จุมพจน์ ห่านตระกูล ทีม Huge Kof
Flight B ชนะเลิศ ได้แก่ วัชรพล ทีม ดร.ณัฏฐ์ 2, รองชนะเลิศ ได้แก่ คุณป๊อป ทีม Jack Sunny
Fight C ชนะเลิศ ได้แก่ นิธิตชัย รัชตามพร ทีม ดร.ณัฏฐ์ 1, รองชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ สมาคมกีฬาคาราเต้
รางวัลบู้บี้ ได้แก่ จักรพันธ์ุ ทิพย์โอฬาร สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย