โปรเมียวประเดิม 5 อันเดอร์ รั้งที่ 18 ร่วม รอบแรก อาร์คันซอว์ แชมเปี้ยนชิพ
“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ โปรกอล์ฟสาวไทย ประเดิมทำ 5 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 18 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “วอลมาร์ท เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอว์ แชมเปี้ยนชิพ” รอบแรก ที่รัฐอาร์คันซอว์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 กันยายน
โปรเมียวเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบแรก เก็บ 5 อันเดอร์พาร์ จาก 1 อีเกิ้ล ที่หลุม 18 กับ 5 เบอร์ดี้ ที่หลุม 1, 5, 10, 15, 17 และเสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม 4 อยู่ในอันดับ 18 ร่วม กับโปรอีก 16 คน
ขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมเป็นซาร่าห์ ชเมลเซิล โปรอเมริกัน และมินามิ คัตสึ โปรญี่ปุ่น สกอร์เท่ากันที่ 8 อันเดอร์พาร์ 63
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ ในรอบแรก ดังนี้
อันดับ 34 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 4 อันเดอร์พาร์ 67
อันดับ 45 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 3 อันเดอร์พาร์ 68
อันดับ 86 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน, “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 1 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 129 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 2 โอเวอร์พาร์ 73
ส่วน “โปรแจน” วิชาณี มีชัย ขอถอนตัว