สาวปินส์คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส ที่ขอนแก่น
ฟลอเรนซ์ ยีวอน ไบเซอร่า โปรวัย 23 ปีจากฟิลิปปินส์ โชว์ฟอร์มเก่งแม้จบวันสุดท้ายตีเกินหนึ่ง รวมสามวันมี 5 อันเดอร์พาร์ 211 เฉือน ณัฐริกา เสนสาย จากไทยไปเพียงสโตรกเดียว คว้าแชมป์นอกบ้านได้เป็นครั้งแรกจากการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 13” รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ พาร์ 72 ระยะ 6,540 หลา จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน
การแข่งขันรอบสุดท้าย ฟลอเรนซ์ ยีวอน ไบเซอร่า สาวตากาล็อกวัย 23 ปีผู้นำรอบสอง ตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 จาก 1 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 เพียงพอที่จะคว้าแชมป์พร้องเงินรางวัล 520,000 บาทไปครอง โดยเฉือนชนะ “โปรโบว์” ณัฐริกา เสนสาย ดาวรุ่งวัย 19 ปี ไปเพียงสโตรกเดียว โดยณัฐริกา จบที่ 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 รองแชมป์รับเงินรางวัล 292,000 บาท
ฟลอเรนซ์ ยีวอน ไบเซอร่า กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ชนะแมตช์นอกบ้าน ดีใจมาก แพลนไว้ว่าจะตีอีเว่นพาร์หรือดีกว่านั้นในวันสุดท้ายแต่ทำไม่ได้ แต่ก็ยังทำให้คว้าแชมป์ได้
ส่วนแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นตกเป็นของกฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุลสวิงทีมชาติไทยวัย 17 ปีจากชลบุรี จบวันสุดท้ายได้มา 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219