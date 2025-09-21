กอล์ฟหญิงอาร์คันซอโดนฝนเล่นงาน แข่งได้ไม่กี่หลุม อาจเลื่อนจบวันจันทร์
การแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “วอลมาร์ท เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ” รอบสอง ที่รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 กันยายน เจอกับสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดวัน ทำให้สามารถออกรอบได้เพียง 8 ก๊วน และเล่นจบเพียงไม่กี่หลุมเท่านั้น ก่อนฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศยุติการแข่งขันวันที่สองแล้วยกยอดไปวันถัดไป
สำหรับการแข่งขัน “วอลมาร์ท เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ” กำหนดแข่งกัน 54 หลุม 3 รอบ ซึ่งเว็บไซต์ของแอลพีจีเอทัวร์ระบุว่า ทางแอลพีจีเอจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ว่าจะสามารถทำการแข่งขันได้หรือไม่
แอลพีจีเอระบุว่า หากทำการแข่งขันได้ก็จะพยายามผลักดันให้สามารถจบใน 54 หลุม ไม่ใช่ตัดเหลือ 36 หลุม หรือเล่นเพียง 2 รอบเท่านั้น เนื่องจากรายการนี้สั้นกว่าปกติอยู่แล้ว โดยอาจพิจารณาเลื่อนไปจบในวันจันทร์ที่ 22 กันยายนแทน เนื่องจากสัปดาห์หน้าเป็นช่วงพักพอดี
ส่วนคนที่ทำสกอร์ดีที่สุดหลังยุติการแข่งขันมี 3 คน คือ อลิสัน ลี โปรชาวอเมริกัน ซึ่งเล่นจบ 3 หลุม มีสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ เท่ากับซาราห์ ชเมลเซิล เพื่อนร่วมชาติ และมินามิ คัตสึ โปรชาวญี่ปุ่น ที่ยังไม่ออกรอบ
ขณะที่โปรสาวไทยซึ่งทำผลงานดีที่สุดคือ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เล่นจบ 1 หลุม สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์