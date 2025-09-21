รฐนน จบรองแชมป์กอล์ฟ หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส ฮิกะคว้าชัย 2 รายการติด
“โปรฟลุ้ค” รฐนน วรรณศรีจันทร์ เร่งเครื่องรอบสุดท้ายจบด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 พุ่งขึ้นมารั้งอันดับ 2 ร่วมในการแข่งขัน “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน ขณะที่ คาซูกิ ฮิกะ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น โชว์ฟอร์มแกร่งจบสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 271 คว้าแชมป์เอเชี่ยน ทัวร์ เป็นรายการที่ 2 ติดต่อกัน
เอเชี่ยน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 11 ของฤดูกาล 2025 รายการ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,108 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 19 คน
ปิดฉากการชิงชัย “โปรฟลุ้ค” รฐนน วรรณศรีจันทร์ เร่งเครื่องหวดรอบสุดท้ายเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสี่วันมี 15 อันเดอร์พาร์ 273 พุ่งขึ้นจากอันดับ 10 มาจบรองแชมป์ร่วมกับ เหว่ย-ซวน หวัง โปรกอล์ฟเจ้าถิ่น ที่หวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 และ ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ ผู้นำรอบสองและสามชาวอเมริกัน ที่เก็บได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ 71 รับเงินรางวัลไปคนละ 74,333 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท
รฐนน ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามผู้นำ 5 สโตรก เผยหลังขึ้นมาจบที่สองร่วมว่า “วันนี้เล่นได้สมบูรณ์แบบและผมโชคดีมาก ผมตีลูกไปตกทางรถกอล์ฟที่หลุม 7 แล้วหลุม 8 ตีไปโดนต้นไม้ แต่ก็แก้กลับมาแฟร์เวย์ได้ทั้งสองหลุม รอบเก้าหลุมหลัง ผมพยายามตีให้ได้สัก 5 อันเดอร์ เพื่อโอกาสลุ้นกับผู้นำ แต่ได้มา 2 อันเดอร์ ก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้ว”
ขณะที่ชัยชนะเป็นของ คาซูกิ ฮิกะ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โชว์ฟอร์มเก่งหวด 4 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 271 แซงคว้าแชมป์เอเชี่ยน ทัวร์ เป็นรายการที่ 2 ในสองสัปดาห์ติดต่อกัน รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท พร้อมขยับขึ้นนำในตารางคะแนนสะสมออร์เดอร์ออฟเมอริตของเอเชี่ยน ทัวร์ ล่าสุด
ฮิกะ เผยหลังคว้าแชมป์สองรายการในสองสัปดาห์ว่า “เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟอร์มการเล่นของผมก็ดีมาก ผมเคยลุ้นแชมป์มาหลายครั้ง ผมพัตต์ดีขึ้น และไม่มีความเครียดจากทีช็อต นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมชนะได้ ส่วนเกมวันนี้ผมแค่ต้องอดทน อย่าตีบุกตอนทีช็อต และการที่ผมขึ้นเป็นผู้นำออร์เดอร์ออฟเมอริต ก็ยังไม่อยากคิดอะไรมาก เพราะเพิ่งกลางฤดูกาลและยังเหลืออีกหลายรายการ ก็จะพยายามรักษาการเล่นให้เหมือนที่ผมทำมาจนถึงตอนนี้”
ด้าน “โปรตี้” สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย อดีตแชมป์ปีที่แล้ว ตีมา 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 รั้งอันดับ 7 ร่วม รับเงินรางวัล 23,375 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 748,000 บาท โดยมี โปรนาย-ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ทำอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 ตามมาที่อันดับ 12 ด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 276 รับเงินรางวัล 17,450 เหรียญสหรัฐ หรือราว 558,000 บาท
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (72) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 278 อันดับ 15 ร่วม, ธาวิท พลไทย (69) สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 279 อันดับ 18 ร่วม, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (71) และ เศรษฐี ประคองเวช (71) สกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 280 อันดับ 20 ร่วม, ฉ่างไท้ สุดโสม (69), แดนไท บุญมา (70) และ วิชญภัทร สินสร้าง (73) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับ 24 ร่วม
สำหรับรายการต่อไปของเอเชี่ยน ทัวร์ ยังคงแข่งขันที่ประเทศไต้หวันกับรายการ เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สนามไต้หวัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนนี้