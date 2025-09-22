กอล์ฟหญิงอาร์คันซอแข่งต่อไม่ได้ แอลพีจีเอประกาศตัดจบแค่ 18 หลุม
แอลพีจีเอทัวร์ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 21 กันยายน ตัดจบการแข่งขัน “วอลมาร์ท เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ” ที่รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา เหลือเพียง 1 รอบ 18 หลุม จากเดิมกำหนดแข่งขัน 3 รอบ 36 หลุม เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี
โดย 1 วันก่อนหน้านี้ การแข่งขันรอบสองต้องยกเลิกหลังแข่งไปได้เพียงไม่กี่หลุม เนื่องจากฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังภายในสนาม โดยแอลพีจีเอระบุว่า หลังจากหารือกับทางสนาม ผู้ควบคุมการแข่งขัน รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว เห็นว่าจากพยากรณ์อากาศจนถึงวันอังคารที่ 23 กันยายน ไม่เอื้อให้สามารถดำเนินการแข่งขันจนจบอย่างน้อย 36 หลุมได้ จึงตัดสินใจยุติการแข่งขันและตัดจบเหลือเพียง 18 หลุมเท่านั้น
ผลของการตัดสินใจดังกล่าวทำให้การแข่งขัน “วอลมาร์ท เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ” ปีนี้ ไม่เข้าเกณฑ์เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการของทัวร์ ซึ่งต้องแข่งอย่างน้อย 36 หลุม และไม่มีคะแนนสะสมให้ แต่ทั้งวอลมาร์ทและพีแอนด์จี ในฐานะสปอนเซอร์หลักของการแข่งขัน ยินดีจ่ายเงินรางวัลให้นักกีฬาในเกณฑ์สูงกว่าเงื่อนไขสำหรับรายการที่ถูกยกเลิกตามกฎของแอลพีจีเอ
สำหรับผลการแข่งขันเมื่อยึดผลงาน 18 หลุมแรก อันดับ 1 ร่วม คือ ซาราห์ ชเมลเซิล โปรอเมริกัน และมินามิ คัตสึ โปรญี่ปุ่น ทำสกอร์เท่ากันที่ 8 อันเดอร์พาร์ 63
ส่วน “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุด อันดับ 18 ร่วม สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 66
ขณะที่ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 34 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 4 อันเดอร์พาร์ 67
อันดับ 45 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 3 อันเดอร์พาร์ 68
อันดับ 86 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน และ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 1 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 129 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 2 โอเวอร์พาร์ 73