นักกอล์ฟแถวหน้าจีน-ฮ่องกง ลุยศึกเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น รฐนน ลงป้องกันแชมป์
หลี่ เฮาตง นักกอล์ฟมือหนึ่งของจีน และไทชิ โค ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมส์คนล่าสุดจากฮ่องกง ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ขณะที่จาง เหลียงเหว่ย ตำนานโปรกอล์ฟชาวจีนลุ้นทำสถิตินักกอล์ฟคนแรกที่คว้าแชมป์สมัยที่ 3 ส่วน รฐนน วรรณศรีจันทร์ ซึ่งเพิ่งจบรองแชมป์ที่ไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ หวังรักษาฟอร์มดี ลงป้องกันตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้
การแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดขึ้นโดยสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) ร่วมกับเอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำจากทั่วโลก 144 คน ตบเท้าเข้าร่วมแข่งขัน
ล่าสุด หลี่ เฮาตง โปรกอล์ฟมือหนึ่งของจีน และไทชิ โค จากฮ่องกง นักกอล์ฟแถวหน้าของฮ่องกง ยืนยันร่วมดวลวงสะวิงที่สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ในเดือนตุลาคมนี้ เช่นเดียวกับ จาง เหลียงเหว่ย ผู้บุกเบิกกีฬากอล์ฟระดับตำนานของจีน เจ้าของแชมป์มาเก๊า โอเพ่น 2 สมัย ซึ่งเป็นผู้เล่นคนแรกที่ป้องกันแชมป์สำเร็จในประวัติศาสตร์การแข่งขันรายการนี้ โดยจะมาประชันฝีมือกับ ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งโลกจากอังกฤษ อิม ซองแจ ดีกรีแชมป์พีจีเอทัวร์ 2 รายการจากเกาหลีใต้ และรฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์เก่าชาวไทยที่ตอบรับร่วมแข่งขันก่อนหน้านี้ รวมถึง เหลียง เหวินชอง ตำนานนักกอล์ฟจีนอีกคน และเคลวิน ซี ไหง ดาวรุ่งจากมาเก๊า
หลี่ เฮาตง วัย 30 ปี ที่ทำผลงานคว้าแชมป์ระดับอาชีพมาแล้ว 8 รายการ และจบอันดับสามในศึกเมเจอร์ ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ 2023 เตรียมเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025 ด้วยฟอร์มที่โดดเด่นในฤดูกาลนี้ หลังจากคว้าแชมป์กาตาร์ มาสเตอร์ส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแชมป์ดีเวิลด์ทัวร์รายการที่ 4 ในอาชีพของเขา
โปรกอล์ฟหนุ่มจากจีนกล่าวถึงการเข้าร่วมแข่งขันที่มาเก๊าในปีนี้ว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กลับไปเยือนมาเก๊าอีกครั้งและลงแข่งขันรายการเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ผมลงแข่งรายการนี้ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2023 และเฝ้ารอการกลับไปอีกครั้ง เพราะมาเก๊าเต็มไปด้วยความมีสีสันและความมีชีวิตชีวา ในปีนี้ผมมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม และหวังว่าจะทำผลงานได้ดีในรายการเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เดือนตุลาคมนี้ เพื่อคว้าแชมป์รายการที่สองในปี 2025”
ด้านไทชิ โค โปรหนุ่มวัย 24 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่เทิร์นโปรในปี 2023 และในปีก็สามารถจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟฮ่องกงคนแรกที่คว้าแชมป์เอเชียนทัวร์ได้สำเร็จจากรายการ เวิลด์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ 2023 ตามด้วยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ ประเภทบุคคลชาย และนำทีมฮ่องกงคว้าเหรียญทองแดงครั้งประวัติศาสตร์ในประเภททีม
เจ้าตัวกล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาแข่งขันรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น อีกครั้ง ผมเคยลงเล่นรายการนี้เมื่อสองปีก่อนและจบอันดับที่ 6 ร่วม ผมรู้สึกว่าสนามนี้เหมาะกับเกมการเล่นของผม และหวังว่าจะสามารถทำสกอร์ได้ดีเพื่อได้ลุ้นแชมป์ในปีนี้”
ขณะที่จาง เหลียงเหว่ย เข้าร่วมกอล์ฟรายการมาเก๊า โอเพ่น ตั้งแต่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1988 และคว้าแชมป์มาครองได้ 2 สมัยในปี 2001 และ 2002 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในจำนวน 22 แชมป์ระดับอาชีพของเขานับตั้งแต่เทิร์นโปรในปี 1994 ได้รับยกย่องเป็นผู้บุกเบิกกีฬากอล์ฟในตำนานของจีน และจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟจากจีนคนแรกที่ชนะการแข่งขันยูโรเปี้ยน ทัวร์ และเป็นนักกอล์ฟจีนคนแรกที่ขึ้นติดในท็อป 100 ของโลก ในการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟชาย
ตำนานโปรกอล์ฟจากเมืองจูไห่ กล่าวว่า “ผมมองว่าการแข่งขันเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เปรียบเสมือนการแข่งขันในบ้านของผม เพราะผมอาศัยอยู่ไม่ไกลจากมาเก๊า ผมลงเล่นที่นี่หลายครั้ง ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ มาเก๊าอยู่ในใจของผมเสมอ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาเล่นที่นี่ สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ยังคงรักษาคุณภาพระดับโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้เห็นมาเก๊าพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาของเอเชีย ซึ่งกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ก็มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นทุกๆ ปี”
ด้าน รฐนน วรรณศรีจันทร์ ยืนยันพร้อมป้องกันตำแหน่ง หลังจากคว้าชัยชนะเมื่อปีที่แล้วได้อย่างน่าประทับใจด้วยการออกนำแบบม้วนเดียวจบ และล่าสุดเพิ่งจบรองแชมป์ที่ไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าตัวกล่าวว่า “ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กลับไปเล่นที่มาเก๊าอีกครั้ง ผมสนุกกับการลงแข่งขันรายการเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น และทางเอสเจเอ็มก็ขึ้นชื่อด้านการบริการระดับโลก ทำได้ผมได้สัมผัสกับประสบการณ์พิเศษตลอดสัปดาห์การแข่งขัน และรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิมที่จะได้ไปแข่งขันในฐานะแชมป์เก่า และร่วมเล่นกับเหล่านักกอล์ฟชั้นนำต่อหน้าแฟนๆ ที่นั่”
สำหรับการแข่งขัน มาเก๊า โอเพ่น เริ่มจัดครั้งแรกในปี 1988 และตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากโปรกอล์ฟชั้นนำระดับแชมป์เมเจอร์เข้าร่วมแข่งขันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เออร์นี่ เอลส์, นิค ฟัลโด้, เฟร็ด คัพเพิลส์, พาเดร็ก แฮร์ริงตัน และวีเจย์ ซิง รวมถึงบรรดาดาวดังจากเอเชียอีกมากมาย
นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขันกอล์ฟเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025 ยังเตรียมจัดกิจกรรมนำกีฬากอล์ฟเข้าสู่ชุมชนของมาเก๊า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงกีฬากอล์ฟของคนในชุมชนทุกอาชีพทุกช่วงวัยในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะประกาศแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมในเร็วๆ นี้
แฟนกีฬาที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น โดย 1 ท่านลงทะเบียนรับบัตรได้ 4 ใบ ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันและลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.sjmmacaoopen.com