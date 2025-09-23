แบรดลีย์ไม่สนทีมไรเดอร์คัพสหรัฐโดนวิจารณ์เรื่องค่าตอบแทน ชี้ทำให้ร่วมสมัยขึ้น
คีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพสหรัฐ ออกมาปกป้องการตัดสินใจของสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา หรือพีจีเอ ออฟ อเมริกา ที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับโปรกอล์ฟชาวอเมริกันที่เข้าร่วมแข่งขัน “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กอล์ฟประเพณีรายการเก่าแก่นี้ที่จะมีการจ่ายค่าตอบแทน จากที่ปกติมักเข้าร่วมด้วยใจ
สมาชิกทีมไรเดอร์คัพสหรัฐจะได้ค่าตอบแทนคนละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (16 ล้านบาท) โดยแบ่งเงิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (9.6 ล้านบาท) เข้าการกุศล เพิ่มขึ้นจากที่เคยจ่ายให้การกุศลในนามนักกอล์ฟคนนั้นๆ คนละ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (6.4 ล้านบาท) มาตั้งแต่ปี 1999 ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากแฟนเทนนิสบางส่วน เนื่องจากมองว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี นักกอล์ฟควรเข้าร่วมแข่งขันด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าคำนึงถึงค่าตอบแทน เพราะทีมยุโรปก็ไม่ได้อะไรเลย
ประเด็นเรื่องค่าตอบแทนถูกจุดขึ้นมาในการแข่งขันไรเดอร์คัพปี 2023 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งทีมสหรัฐทำผลงานแย่ และแพทริก แคนต์เลย์ หนึ่งในสมาชิกทีมปฏิเสธที่จะใส่หมวกทีมสหรัฐ ซึ่งสื่อรายงานว่าเป็นการประท้วงเรื่องไม่ได้ค่าตอบแทน
ลุก โดนัลด์ กัปตันทีมยุโรป ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อเมืองผู้ดีก่อนการแข่งขันว่า ทีมสหรัฐเสี่ยงจะโดนแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นต่อต้านเพราะประเด็นเรื่องค่าตอบแทนนี้หากทำผลงานไม่ดี
อย่างไรก็ตาม แบรดลีย์กล่าวว่า ไม่เข้าใจความเห็นเชิงต่อต้านดังกล่าว เพราะเงินเข้าการกุศลเพิ่มขึ้นในรอบ 25-26 ปี เชื่อว่านักกอล์ฟจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และนำเงินที่ได้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ ตนไม่ได้สนใจว่าทีมยุโรปจะทำอะไรหรือคิดอย่างไร สนแค่ว่าทีมสหรัฐทำอะไรอย่างเดียว เพราะมีหน้าที่นำทีมและทำภารกิจที่พีจีเอ ออฟ อเมริกา ขอให้ทำ นี่คือสิ่งที่เราตัดสินใจแล้ว เราอยากทำให้ไรเดอร์คัพเข้ากับยุคสมัย และการทำแบบนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุด