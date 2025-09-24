โปรมะกันประกาศมอบเงินเข้าการกุศล หลังโดนจวกรับค่าตอบแทนลุยไรเดอร์คัพ
สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน และสมาชิกทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐอีกหลายคน ประกาศว่าจะนำเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (พีจีเอ ออฟ อเมริกา) ในการเข้าร่วมแข่งขัน “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สุดสัปดาห์นี้ บริจาคองค์กรการกุศลทั้งหมด หลังตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์
ก่อนหน้านี้ พีจีเอประกาศว่าจะมอบค่าตอบแทนให้สมาชิกทีมไรเดอร์คัพสหรัฐคนละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (16 ล้านบาท) ในจำนวนนี้ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (9.6 ล้านบาท) จะนำไปมอบให้องค์กรการกุศลตามที่นักกอล์ฟแต่ละคนเลือก ส่วนที่เหลือเป็นเงินก้อนให้ใช้ได้ตามอัธยาศรัย
นับเป็นครั้งแรกที่มีการมอบค่าตอบแทนให้นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันไรเดอร์คัพ จากเดิมที่มีเงินมอบเข้าการกุศลให้คนละ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (6.4 ล้านบาท) ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวโดนกระแสวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งสื่อ แฟนๆ รวมถึงนักกอล์ฟฝั่งยุโรปที่มองว่าศึกกอล์ฟประเพณีรายการนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกคนเข้าร่วมด้วยใจ ไม่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆ แม้ว่าทางคีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพสหรัฐ จะออกมาปกป้องพีจีเอโดยบอกว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นการทำให้เข้ากับยุคสมัยก็ตาม
ด้านทอม วัตสัน อดีตกัปตันทีมไรเดอร์คัพสหรัฐ ให้สัมภาษณ์ “กอล์ฟ แชนเนล” ว่า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนให้นักกอล์ฟ ในอดีตจะจ่ายในรูปแบบเงินบริจาคเข้าองค์กรที่นักกอล์ฟแต่ละคนเลือก ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ถูกที่ควร ส่วนตัวนักกอล์ฟไม่ควรได้ค่าตอบแทนใดๆ เพราะควรเป็นการลงแข่งเพื่อประเทศและเพื่อนร่วมทีม
ล่าสุด เชฟเฟลอร์, แพทริก แคนต์เลย์ และซานเดอร์ ชอฟฟลี สมาชิกทีมสหรัฐ ต่างออกมายืนยันว่าจะมอบเงินทั้งหมดเข้าการกุศล เช่นเดียวกับกัปตันทีม แบรดลีย์ ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้
เชฟเฟลอร์กล่าวว่า มีแผนแล้วว่าจะนำเงินไปทำอะไรบ้าง แต่คงไม่ลงลึกในรายละเอียด ที่ผ่านมาตนกับภรรยาก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเมืองดัลลัสซึ่งมีความผูกพันอย่างมาก โดยนิสัยก็ไม่ใช่คนชอบป่าวประกาศอะไร ไม่ได้อยากเป็นข่าวเรื่องทำกิจกรรมการกุศล แต่คิดไว้แล้วว่าจะทำอะไรบ้าง มองว่าการที่พีจีเอ ออฟ อเมริกา มอบเงินให้นักกอล์ฟเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านแคนต์เลย์ซึ่งเป็นคนจุดประกายเรื่องค่าตอบแทน จากการเข้าร่วมแข่งขัน “ไรเดอร์คัพ 2023” ที่อิตาลี เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยสื่อระบุว่าเขาไม่ยอมสวมหมวกทีมสหรัฐเพื่อประท้วงเรื่องไม่ได้ค่าตอบแทน ชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจผิด ได้อธิบายไปเป็นล้านครั้งแล้วว่า หมวกมันไม่พอดีก็เลยไม่ใส่ ส่วนเรื่องเงินนั้น แต่ไหนแต่ไรมาก็มองว่าข้อดีของการแข่งขันอีเวนต์ประเภททีม คือการได้ทำกิจกรรมเพื่อการกุศล จึงตั้งใจจะบริจาคเงินทั้งหมดที่ได้ หวังว่าใครก็ตามที่เติบโตขึ้นที่ทางใต้ของแคลิฟอร์เนียจะได้รับโอกาสและทำตามความฝันแบบตัวเองเช่นกัน