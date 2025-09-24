มาสด้าเปิดศึกกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติ ชิงสิทธิ์ลุยเวทีโลก
มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ The Agency College Recruit จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Thailand Junior Championship 2025 ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน ที่ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya ชลบุรี เพื่อค้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจาก 20 ประเทศ รวม 124 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Middle School (ป.5–ม.2) และ High School (ม.3–ม.6) ทั้งชาย–หญิง โดยผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมโอกาสโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก
ไฮไลท์สำคัญปีนี้คือกิจกรรม US College Coaches Webinar ตั้งแต่วันนี้–5 ตุลาคม เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองพบปะโค้ชกอล์ฟมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐฯ กว่า 72 ท่าน ครอบคลุม NCAA Division I–III, NAIA และ Junior College เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจและเครือข่ายสู่อนาคต
นายธนกร ดวงมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Agency College Recruit กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเปิดโอกาสเยาวชนไทยโชว์ศักยภาพต่อสายตานานาชาติ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ก้าวสู่เส้นทางการศึกษาและกีฬาอาชีพ