โดนัลด์แซะทีมสหรัฐ ชี้ยุโรปมุ่งคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพไม่ใช่เพราะเงิน
ลุก โดนัลด์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพยุโรป เปิดประเด็นแซะทีมสหรัฐก่อนนำทีมลงป้องกันแชมป์กอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ว่า ทีมยุโรปมีพลังใจที่จะแข่งขันโดยสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้ สื่อถึงค่าตอบแทนที่ทีมสหรัฐได้รับจากพีจีเอ ออฟ อเมริกา คนละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (16 ล้านบาท) โดยในจำนวนนี้เป็นเงินที่จะเข้าการกุศล 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (9.6 ล้านบาท)
นับเป็นครั้งแรกที่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขัน จนทีมสหรัฐโดนวิจารณ์ทั้งจากสื่อและแฟนกอล์ฟจำนวนหนึ่ง จนล่าสุดนักกอล์ฟบางคน นำโดยสก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ มือ 1 โลก รวมถึงกัปตันทีมสหรัฐ คีแกน แบรดลีย์ ต้องออกมาประกาศว่าจะมอบเงินที่ได้ทั้งหมดเข้าการกุศล
โดนัลด์กล่าวว่า ไรเดอร์คัพไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลหรือคะแนนสะสม แต่เป็นเรื่องของศักด์ศรีและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของภูมิภาค ธงชาติ เสื้อ และตำนานที่คุณจะทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง ทีมยุโรปมีพลังใจที่จะเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ นั่นคือความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเป็นพวกพ้อง และความรับผิดชอบต่อเกียรติของนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันก่อนหน้าเรา ในขณะเดียวกันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกทีมที่จะตามมาในอนาคต
ด้านคอลลิน โมริคาวะ หนึ่งในสมาชิกทีมสหรัฐ ออกมาโต้ประเด็นที่ว่าการได้ค่าตอบแทนจะทำให้สหรัฐมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคว้าชัยชนะน้อยลง โดยกล่าวว่า เรื่องแบบนี้ไม่มีเกณฑ์วัดว่าแต่ละคนควรได้หรือไม่ได้ค่าตอบแทนเท่าไรเพื่อลงแข่งขัน อาจจะศูนย์หรือหนึ่งดอลลาร์ก็ได้ ไม่มีอะไรถูกหรือผิด ในท้ายที่สุดแล้ว เชื่อว่าสมาชิกทีมสหรัฐทั้ง 12 คน ต่างก็มุ่งหวังที่จะคว้าชัยชนะ เพื่อตัวเองและเพื่อประเทศ ส่วนเงินที่ได้รับก็จะทำให้นักกอล์ฟแต่ละคนเอาไปใช้เพื่อคนที่พวกเขาห่วงใย รวมถึงชุมชนที่พวกเขาผูกพัน ที่ผ่านมา พีจีเอ ออฟ อเมริกา ทำเงินจากไรเดอร์คัพได้เยอะมาก ทั้งที่มีทีมงานเบื้องหลังที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงหลายคน พวกเขาเองก็ควรได้รับในสิ่งที่เราได้เช่นกัน