ช้าง สร้างเยาวชนสู่โปรกอล์ฟระดับโลก จัดศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง มุ่งมั่นการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสู่เวทีโลก โดยสร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับวงการกอล์ฟผ่านการจัดการแข่งขัน “Chang Thailand Junior Golf Circuit International Championship 2025” ที่สนามเล-ควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติ เพื่อได้รับการรับรองคะแนน World Amateur Golf Ranking (WAGR) จาก R&A ที่ช่วยปูทางให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยได้รับโอกาสเข้าร่วมรายการสมัครเล่นระดับนานาชาติ อาทิ World Amateur และ Asia Pacific Amateur Championship ฯลฯ รวมถึงต่อยอดสู่การขอทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อเปิดประตูสู่เส้นทางการเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพในอนาคต
ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในปีนี้ของการแข่งขัน “Chang Thailand Junior Golf Circuit International Championship 2025” ที่ได้รับการรับรองจาก World Amateur Golf Ranking (WAGR) โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลก ทั้งนักกอล์ฟเยาวชนไทย และนักกอล์ฟต่างชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา สกอตแลนด์ แอฟริกาใต้ มาดากัสการ์ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกและมิตรภาพ โดยมีไฮไลต์ของการแข่งขันอยู่ที่การดวลสกอร์สุดระทึก เพราะหลายรุ่นต้องตัดสินด้วยเพลย์ออฟ ทำให้แฟนกอล์ฟได้ลุ้นเชียร์กันจนห้ามกระพริบตา
โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุตามมาตรฐานสากล ได้แก่ Junior (8-12 ปี) Super Junior (13-18 ปี) และ Special Class (19-22 ปี) แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม มาตรฐานเดียวกับระดับมืออาชีพ นอกจากการเก็บสะสมคะแนน World Amateur Golf Ranking (WAGR) แล้ว น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างยังได้มอบรางวัลพิเศษเป็นทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท
ผลการแข่งขันในรุ่น Junior (อายุ 8-12 ปี) ได้แก่ กันตพงศ์ สิทธิมณีวรรณ คว้าแชมป์ประเภทชายด้วยสกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ ขณะที่ พลอยนภัส อมรวานิชย์ ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภทหญิงด้วยสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ และในรุ่น Super Junior (อายุ 13-18 ปี) แชมป์ประเภทชายตกเป็นของ ชีวู ปาร์ค ที่ทำสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ และซอฮยอน เบ็ค คว้าแชมป์หญิงด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ ขณะที่รุ่น Special Class (อายุ 19-22 ปี) ปภังกร หนูประชุม ทำสกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ คว้าแชมป์ประเภทชาย และนรีรัตน์ กำแพงนิล ทำสกอร์ 16 โอเวอร์พาร์ คว้าแชมป์ประเภทหญิง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายโชติรัฏฐ์ ศิริอัฐ ผู้แทนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, นายภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผู้ชำนาญการสนับสนุน สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายสุชาติ สุวรรณศรี นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย และนายสุรศักดิ์ ชูกลิ่น Vice President General Manager TaylorMade Thailand by CCKGROUP ร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของน้ำแร่ธรรมชำติตราช้าง ในการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความใฝ่ฝันด้านกีฬา พร้อมยกระดับมาตรฐานวงการกอล์ฟไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างได้จัดการแข่งขันกอล์ฟที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อผลักดันศักยภาพนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับมืออาชีพ และการแข่งขันครั้งนี้ยังเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ CCK Group อุดมพานิช คอร์ปเปอร์เรชั่น, Golf Mate (Thailand), Proud Group และ Golf Performance Solution