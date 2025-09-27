แบรดลีย์ยันไม่ตื่นตระหนก สหรัฐตามยุโรป 3 แต้ม ไรเดอร์คัพวันแรก
ทีมยุโรปขึ้นนำสหรัฐอเมริกา 5.5 ต่อ 2.5 คะแนน ในการแข่งขันวันแรก ศึกกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กันยายน
โดยในประเภทโฟร์ซัม (ผู้เล่นในทีมสลับกันตีคนละช็อต) ในช่วงเช้า ทีมยุโรป แชมป์เก่า คว้าชัยได้ถึง 3 คู่ ขณะที่สหรัฐ เจ้าภาพ ชนะได้เพียงคู่เดียว ทำให้ยุโรปขึ้นนำ 3-1 ก่อนที่ประเภทโฟร์บอล (ต่างคนต่างเล่นลูกของตัวเองและเลือกผลงานดีที่สุด) ทีมยุโรปจะชนะ 2 สหรัฐชนะ 1 และเสมอ 1 ทำให้ยุโรปยังคงนำอยู่ 3 คะแนน
ทั้งนี้ จากการแข่งขันไรเดอร์คัพ 6 ครั้งหลังสุด ถ้ายุโรปขึ้นนำหลังจบวันแรกได้ ก็จะคว้าแชมป์ได้ และจาก 5 ครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าทีมไหนที่เอาชนะประเภทโฟร์ซัมในวันแรกได้ก็จะเป็นทีมที่ชนะ
ภายหลังการแข่งขัน ลุก โดนัลด์ กัปตันทีมยุโรป กล่าวว่า การเก็บชัยชนะในช่วงเช้าได้มีความสำคัญอย่างมาก และภาพรวมในวันแรกถือว่าสุดยอด ในแง่สถิติเมื่อเทียบกับอดีตถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยยกเว้นเราจะเก็บคะแนนได้รวม 14.5 คะแนนในวันอาทิตย์
ด้านคีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมสหรัฐ กล่าวว่า เราจะไม่ตื่นตระหนก เพราะเราเองก็มีแผนที่วางไว้ และพอใจกับแผนที่มีอยู่ รวมถึงพอใจกับการจับคู่สมาชิกในทีมที่วางเอาไว้จึงไม่คิดจะเปลี่ยนคู่แต่อย่างใด ตอนนี้เพิ่งแข่งขันไปเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของแต้มทั้งหมด เป็นช่วงควอเตอร์แรกเท่านั้น ยังเหลืออีก 3 ควอเตอร์ ซึ่งตนเชื่อมั่นในตัวสมาชิกทีมทุกคน
สรุปผลการแข่งขันไรเดอร์คัพ 2025 วันแรก ดังนี้
ประเภทโฟร์ซัม
จอน ราห์ม – ไทเรลล์ ฮัตตัน (ยุโรป) ชนะ ไบรสัน เดอแชมโบ – จัสติน โธมัส (สหรัฐ) 4&3 (นำ 4 อัพ ขณะเหลือ 3 หลุม)
ลุดวิก อาเบิร์ก – แม็ตต์ ฟิตซ์แพทริก (ยุโรป) ชนะ สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ – รัสเซลล์ เฮนลีย์ (สหรัฐ) 5&3
รอรี่ แม็คอิลรอย – ทอมมี่ ฟลีตวู้ด (ยุโรป) ชนะ คอลลิน โมริคาวะ – แฮร์ริส อิงลิช (สหรัฐ) 5&4
ซานเดอร์ ชอฟฟลี – แพทริก แคนต์เลย์ (สหรัฐ) ชนะ โรเบิร์ต แม็คอินไทร์ – วิกตอร์ ฮอฟลันด์ (ยุโรป) 2 อัพ
ประเภทโฟร์บอล
จอน ราห์ม – เซ็ปป์ สตาก้า (ยุโรป) ชนะ สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ – เจเจ สปอน (สหรัฐ) 3&2
ทอมมี่ ฟลีตวู้ด – จัสติน โรส (ยุโรป) ชนะ เบน กริฟฟิน – ไบรสัน เดอแชมโบ (สหรัฐ) 1 อัพ
คาเมรอน ยัง – จัสติน โธมัส (สหรัฐ) ชนะ ลุดวิก อาเบิร์ก – ราสมุส ฮอยการ์ด (ยุโรป) 6&5
แซม เบิร์นส์ – แพทริก แคนต์เลย์ (สหรัฐ) เสมอ รอรี่ แม็คอิลรอย – เชน โลว์รี่ (ยุโรป)