ศิริกาญจน์ นำห่าง 8 สโตรก ลุ้นตั๋วไปสหรัฐ ศึกกอล์ฟมาสด้า จูเนียร์
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ที่สยาม คันทรี่ คลัพ โรลลิ่ง ฮิลส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน เป็นการแข่งขันในรอบสอง
สำหรับกอล์ฟรายการนี้ จัดโดย มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ The Agency College Recruit มีนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจาก 20 ประเทศ รวม 124 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ผลการแข่งขัน รอบสอง เมื่อวันที่ 27 กันยายน มีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทชาย
1. ดุ๊ก คัง โด (เวียดนาม) 5 อันเดอร์พาร์ 139
2. ณัฏฐนันท์ ตั้งสุณาวรรณ (ไทย) 3 อันเดอร์พาร์ 141
3. ภัคภาคิน เชษฐพงศ์พันธุ์ (ไทย) 3 โอเวอร์พาร์ 147
3. โคลเท่น ทราน บัตเลอร์ (สิงคโปร์) 3 โอเวอร์พาร์ 147
5. หลิว ซียู่ (จีน) 5 โอเวอร์พาร์ 149
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทหญิง
1. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน (ไทย) 4 อันเดอร์พาร์ 140
2. เอมี่ ซัน (สหรัฐฯ) 4 โอเวอร์พาร์ 148
3. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ (ไทย) 7 โอเวอร์พาร์ 151
4. ลีเลียน บิเน็ต (ออสเตรเลีย) 8 โอเวอร์พาร์ 152
5. พิชชานันท์ ตันติภาคย์ (ไทย) 11 โอเวอร์พาร์ 155
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทชาย
1. พาร์ค แจ มิน (เกาหลีใต้) 11 อันเดอร์พาร์ 133
2. ธีรวุฒิ บุญสีออ (ไทย) 8 อันเดอร์พาร์ 136
3. เซีย ไคเฉิน (จีน) 7 อันเดอร์พาร์ 137
4. เดวิด ชาร์ลส์ เซอร์เดเนีย (ฟิลิปปินส์) 6 อันเดอร์พาร์ 138
4. คิม โดยุน (เกาหลีใต้) 6 อันเดอร์พาร์ 138
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทหญิง
1. ซู่ หนิงเหยา (จีน) 3 อันเดอร์พาร์ 141
2. ธัญจิรา อิสสระพล (ไทย) 1 อันเดอร์พาร์ 143
2. ไอริส เมห์รี มัสลู (ไทย) 1 อันเดอร์พาร์ 143
4. คิม กาวิน (เกาหลีใต้) อีเว่นพาร์ 144
4. ขวัญชนก บุญจันทร์ (ไทย) อีเว่นพาร์ 144
4. อันห์ เล เหงียน มินห์ (เวียดนาม) อีเว่นพาร์ 144