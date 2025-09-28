ยุโรปทิ้งห่างสหรัฐฯ 11.5-4.5 จ่อป้องแชมป์ไรเดอร์คัพ แบรดลีย์ยังหวังปาฏิหาริย์
ทีมยุโรปทิ้งห่างทีมสหรัฐอเมริกา 11.5 ต่อ 4.5 คะแนน ในวันที่สอง ทำให้มีโอกาสสูงที่จะป้องกันแชมป์ศึกกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 กันยายน
โดยในประเภทโฟร์ซัม (ผู้เล่นในทีมสลับกันตีคนละช็อต) ในช่วงเช้า ทีมยุโรป แชมป์เก่า เก็บชัยชนะได้ถึง 3 คู่ ขณะที่สหรัฐชนะคู่เดียว ส่วนประเภทโฟร์บอล (ต่างคนต่างเล่นลูกของตัวเองและเลือกผลงานดีที่สุด) ทีมยุโรปชนะ 3 สหรัฐชนะ 1 และเสมอ 1 ทำให้ยุโรปทิ้งห่าง 11.5 ต่อ 4.5 คะแนน
ลุก โดนัลด์ กัปตันทีมยุโรปกล่าวว่า ถึงแม้จะนำห่าง แต่การแข่งขันยังไม่จบ และยังมีการต่อสู้ที่ดุเดือดอีก 1 วัน เราจะทำให้ถึง 14.5 คะแนนก่อนให้ได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้คาดหวังว่าจะนำห่างแบบนี้ตั้งแต่วันที่สอง หลายๆ อย่างดูดีมากสำหรับเรา รู้สึกมีความสุขมากที่ทีมของแข็งแกร่ง เล่นมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งกันมากๆ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดี พวกเขากลับดุดันมากขึ้น ภูมิใจมากกับการได้เป็นกัปตันทีมชุดนี้
ด้านคีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมสหรัฐฯ กล่าวว่า ทีมยุโรปเล่นได้ดีอย่างเหลือเชื่อ คิดว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของทีมเยือนในกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียว พวกเขาเล่นร่วมกันได้ดีมาก และโดนัลด์ก็เป็นกัปตันที่ยอดเยี่ยม เขาทำงานได้ดีสุดๆ ในสัปดาห์นี้ บางครั้งในฐานะคู่แข่ง ในฐานะนักกีฬา คุณก็ต้องถอยออกมาหนึ่งก้าว และยอมรับด้วยความเคารพต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เรายังเหลืออีกหนึ่งวัน ไม่มีใครรู้ เราอาจออกไปที่นั่นและคว้าชัยชนะก็ได้ ถึงแม้จะต้องชนะ 10 แมตช์ แต่เชื่อว่าเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในกีฬาอยู่เสมอ
สรุปผลการแข่งขัน วันที่สอง ดังนี้
ประเภทโฟร์ซัม
ไบรสัน เดอแชมโบ – คาเมรอน ยัง ชนะ แม็ตต์ ฟิตซ์แพทริก – ลุดวิก อาเบิร์ก(ยุโรป) 4&2 (นำ 4 อัพ ขณะเหลือ 2 หลุม)
รอรี่ แม็คอิลรอย – ทอมมี่ ฟลีตวู้ด(ยุโรป) ชนะ คอลลิน โมริกาวะ – แฮร์ริส อิงลิช(สหรัฐ) 3&2
จอน ราห์ม – ไทเรลล์ ฮัตตัน(ยุโรป) ชนะ ซานเดอร์ ชอฟฟลี – แพทริก แคนท์เลย์(สหรัฐ) 3&2
โรเบิร์ต แม็คอินไทร์ – วิกตอร์ ฮอฟลันด์(ยุโรป) ชนะ รัสเซลล์ เฮนลีย์ – สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์(สหรัฐ) 1 อัพ
ประเภทโฟร์บอล
รอรี่ แม็คอิลรอย – เชน โลว์รี่(ยุโรป) ชนะ จัสติน โธมัส – คาเมรอน ยัง(สหรัฐ) 2 อัพ
ทอมมี่ ฟลีตวู้ด – จัสติน โรส(ยุโรป) ชนะ สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ – ไบรสัน เดอแชมโบ(สหรัฐ) 3&2
ซานเดอร์ ชอฟฟลี – เจเจ สปอน (สหรัฐ) ชนะ จอน ราห์ม – เซ็ปป์ สตาก้า(ยุโรป) 1 อัพ
แม็ตต์ ฟิตซ์แพทริก – ไทเรลล์ ฮัตตัน(ยุโรป) ชนะ แซม เบิร์นส์ – แพทริก แคนท์เลย์(สหรัฐ) 1 อัพ
ส่วนการแข่งขันวันสุดท้าย จะแข่งขันประเภทเดี่ยว 12 แมตช์