ศิริกาญจน์ คว้าแชมป์รุ่น Middle School พร้อมซิวตั๋วไปลุยสหรัฐปีหน้า
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ที่สยาม คันทรี่ คลับ โรลลิ่ง ฮิลล์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี รายการกอล์ฟที่ค้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจาก 20 ประเทศ รวม 124 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดย มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ The Agency College Recruit แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น คือ Middle School (ป.5–ม.2) และ High School (ม.3–ม.6) ทั้งชาย–หญิง โดยผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมโอกาสโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก
โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน เป็นการแข่งขันรอบสุดท้าย ปรากฎว่า ในรุ่น Middle School (ป.5–ม.2) หญิง ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน นักกอล์ฟเยาวชนสาวไทย ที่นำใน 2 วันแรก แม้จะออกไป 4 โอเวอร์พาร์ แต่สกอร์รวมจบ อีเว่นพาร์ 216 คว้าแชมป์ไปครอง และได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ส่วนรุ่นอื่นๆ แชมป์มีดังนี้ รุ่น Middle School (ป.5–ม.2) ประเภทชาย ดุ๊ก คัง โด (เวียดนาม) สกอร์รวมอีเว่นพาร์ 216 (69-70-77), รุ่น High School (ม.3–ม.6) ประเภทชาย พาร์ค แจ มิน (เกาหลีใต้) 10 อันเดอร์พาร์ 206 (65-68-73) และรุ่น High School (ม.3–ม.6) ประเภทหญิง ซู่ หนิงเหยา (จีน) 5 อันเดอร์พาร์ 211 (70-71-70)
นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา และมอบรางวัลความสำเร็จให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กล่าวว่า “วันนี้เยาวชนทุกท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การที่เชื่อมั่นในความฝันและมุมานะพยายามเพื่อก้าวเดินตามเส้นทางของตนเองเพื่อคว้าความสำเร็จคือสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน เพราะทุกคนมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมอยู่ในตนเอง วันนี้มาสด้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกท่านที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับสากล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้คว้าชัยชนะและนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จต่อไป”