ยุโรปเฉือนชัย 15-13 ป้องแชมป์ไรเดอร์คัพ หลังสหรัฐไล่บี้สุดมันวันสุดท้าย
ทีมยุโรปป้องกันแชมป์กอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ” ได้อย่างสุดระทึก หลังสหรัฐอเมริกา เจ้าภาพ สู้สุดใจและหวิดสร้างปาฏิหาริย์ในการแข่งขันประเภทเดี่ยววันสุดท้ายของศึก “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กันยายน ก่อนยุโรปเฉือนชนะไป 15 ต่อ 13 คะแนน
หลังจบการแข่งขัน 2 วันแรก ทีมยุโรปนำโด่งที่ 11.5 ต่อ 4.5 คะแนน ต้องการอีกเพียง 2.5 คะแนน เพื่อการันตีว่าแชมป์จะอยู่กับทีมต่อไป หรือได้ 3 คะแนน เพื่อเอาชนะอย่างเด็ดขาด โดยปรากฏว่า ก่อนการแข่งขันประเภทเดี่ยว 12 คู่ในรอบสุดท้าย วิกตอร์ ฮอฟลันด์ โปรชาวนอร์เวย์ สมาชิกทีมยุโรป ขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บที่คอ ทำให้แมตช์ของเขากับแฮร์ริส อิงลิช ตัวแทนสหรัฐ ปรับผลเป็นเสมอ และต่างฝ่ายต่างได้ครึ่งคะแนนโดยอัตโนมัติ ทำให้ก่อนเล่นประเภทเดี่ยว 11 คู่รอบสุดท้าย ทีมยุโรปนำ 12 ต่อ 5 คะแนน
อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันประเภทเดี่ยววันสุดท้าย โปรอเมริกันฮึดสู้ไล่เก็บแต้มรุกไล่มาอย่างสนุกตื่นเต้น หลังผ่าน 7 แมตช์แรก ทีมสหรัฐทำได้ถึง 5.5 คะแนน โดยมีเพียงลุดวิก อาเบิร์ก ของยุโรปที่ชนะแพทริก แคนต์เลย์ 2&1 (นำ 2 อัพ ขณะเหลือ 1 หลุม) และแมตต์ ฟิตซ์แพทริก ที่เสมอไบรสัน เดอแชมโบ หลังจากเดอแชมโบไล่ปลดจากที่ตามถึง 5 ดาวน์ เมื่อผ่าน 7 หลุม ทำให้ยุโรปนำ 13.5 ต่อ 10.5 คะแนน ขณะเหลือ 4 คู่
ปรากฏว่า เชน โลว์รี่ เก็บครึ่งแต้มสำคัญด้วยการไล่ปลดสกอร์จาก 2 ดาวน์ จนตีเสมอรัสเซลล์ เฮนลีย์ ที่หลุมสุดท้าย ให้ยุโรปการันตีป้องกันแชมป์ได้อย่างแน่นอนแล้ว ก่อนไทเรลล์ ฮัตตัน และโรเบิร์ต แม็คอินไทร์ จะเสมอในคู่ของตัวเอง เก็บเพิ่มได้อีกคนละครึ่งคะแนนให้ยุโรปเฉือนชนะ 15 ต่อ 13 คะแนนในที่สุด โดย 8.5 คะแนนที่ทีมสหรัฐทำได้ในวันสุดท้ายเทียบเท่าสถิติคะแนนรวมประเภทเดี่ยวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันไรเดอร์คัพ จากที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 4 ครั้ง คือ ทีมสหรัฐปี 1979 กับ 1999 และทีมยุโรปปี 2006 กับ 2012
ลุก โดนัลด์ ซึ่งเป็นกัปตันทีมยุโรปคนที่ 2 ต่อจากโทนี่ แจ็คลิน ที่นำทีมคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพได้ทั้งเหย้าและเยือน กล่าวภายหลังการแข่งขันว่า เป็นช่วงเวลา 12 ชั่วโมงที่เครียดที่สุดในชีวิต ต้องชื่นชมโปรอเมริกันและกัปตันทีม คีแกน แบรดลีย์ เรารู้ดีว่าพวกเขาแข็งแกร่ง แต่ไม่คิดว่าจะแกร่งขนาดนี้ในวันสุดท้าย พวกเขาสู้อย่างเต็มที่ แต่สิ่งนี้มีความหมายกับตนและทีมอย่างมาก เรามาที่นี่ด้วยรู้ดีว่านี่เป็นงานหินอย่างยิ่ง ตนรู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคน กับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยกัน การเล่นเพื่อประวัติศาสตร์ เพื่อทีมยุโรปรุ่นก่อนๆ และหลังจากนี้ ความสำเร็จของเราจะถูกกล่าวขวัญถึงไปอีกนานแสนนาน
ด้านคีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมสหรัฐซึ่งหวิดสร้างปาฏิหาริย์ กล่าวว่า เราเล่นไม่ดีใน 2 วันแรก แต่ทำได้ดีมากๆ ในวันสุดท้าย เป็นการแข่งขันที่สนุก ยอมรับว่าน่าจะวางแผนให้ต่างจากนี้สักนิด แต่ก็ต้องยอมรับว่า ทีมยุโรปเล่นได้ดีกว่าเราและคู่ควรเป็นผู้ชนะ และในความเห็นตน ลุก โดนัลด์ เป็นกัปตันทีมไรเดอร์คัพยุโรปที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่วนตัวไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เป็นกัปตันทีม และจะไม่ลืมประสบการณ์ครั้งนี้ อาจจะมีเรื่องให้ผิดหวังกับทัวร์นาเมนต์นี้มาหลายครั้ง แต่ก็ยังรักความรู้สึกเหล่านี้ และรักลูกทีมทุกคน แต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำงานนี้อีกหรือไม่
สรุปผลการแข่งขันประเภทเดี่ยววันสุดท้าย ดังนี้
คาเมรอน ยัง (สหรัฐ) ชนะ จัสติน โรส (ยุโรป) 1 อัพ
จัสติน โธมัส (สหรัฐ) ชนะ ทอมมี่ ฟลีตวู้ด (ยุโรป) 1 อัพ
ไบรสัน เดอแชมโบ (สหรัฐ) เสมอ แม็ตต์ ฟิตซ์แพทริก (ยุโรป)
สก็อตตี้ เชฟเฟลอร์ (สหรัฐ) ชนะ รอรี่ แม็คอิลรอย (ยุโรป) 1 อัพ
ลุดวิก อาเบิร์ก (ยุโรป) ชนะ แพทริก แคนต์เลย์ (สหรัฐ) 2&1
ซานเดอร์ ชอฟฟลี (สหรัฐ) ชนะ จอน ราห์ม (ยุโรป) 4&3
เจเจ สปอน (สหรัฐ) ชนะ เซ็ปป์ สตราก้า (ยุโรป) 2&1
รัสเซลล์ เฮนลีย์ (สหรัฐ) เสมอ เชน โลว์รี่ (ยุโรป)
เบน กริฟฟิน (สหรัฐ) ชนะ ราสมุส ฮอยการ์ด (ยุโรป) 1 อัพ
คอลลิน โมริคาวะ (สหรัฐ) เสมอ ไทเรลล์ ฮัตตัน (ยุโรป)
แซม เบิร์นส์ (สหรัฐ) เสมอ โรเบิร์ต แม็คอินไทร์ (ยุโรป)
แฮร์ริส อิงลิช (สหรัฐ) เสมอ วิกตอร์ ฮอฟลันด์ (ยุโรป) *ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากฮอฟลันด์ถอนตัว