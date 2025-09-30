แบรดลีย์โอดไรเดอร์คัพควรเปลี่ยนกฎคนถอนตัวได้ครึ่งแต้ม หลังสหรัฐพ่ายหวิว
คีแกน แบรดลีย์ กัปตันทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐ ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎบางข้อของการแข่งขันกอล์ฟประเพณีรายการเก่าแก่รายการนี้ ก่อนถึงการแข่งขันครั้งต่อไปที่ไอร์แลนด์ในปี 2027 หลังจากสหรัฐอเมริกาพ่ายให้ทีมยุโรปฉิวเฉียด 13-15 คะแนน ในการแข่งขัน “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อนการแข่งขันประเภทเดี่ยววันสุดท้าย สหรัฐตามยุโรป 4.5 ต่อ 11.5 คะแนน แต่ก่อนแข่ง วิกตอร์ ฮอฟลันด์ โปรชาวนอร์เวย์ของทีมยุโรปถอนตัวเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บที่คอ ทำให้แมตช์ของเขากับแฮร์ริส อิงลิช โปรอเมริกัน ถูกยกเลิก และทั้ง 2 ทีมแบ่งแต้มกันไปทีมละครึ่งคะแนนตามกฎ ทำให้ก่อนแข่งรอบสุดท้าย สหรัฐยิ่งเสียเปรียบเมื่อตาม 5 ต่อ 12 คะแนน ยุโรปต้องการอีกเพียง 2 แต้มเพื่อการันตีป้องกันแชมป์ หรือ 2.5 คะแนน เพื่อเอาชนะเด็ดขาด
ทั้งนี้ ไรเดอร์คัพมีกฎว่า กัปตันทีมทั้ง 2 ทีม จะต้องลิสต์ลำดับผู้เล่นที่จะลงแข่งขันประเภทเดี่ยวใส่ซอง และยังไม่เปิดจนกว่าจะถึงก่อนหน้าการแข่งขัน เพื่อจะได้ไม่รู้ล่วงหน้าว่าคู่แข่งของแต่ละคนจะเป็นใคร และถ้ามีการถอนตัวก่อนแข่ง แมตช์นั้นจะถูกยกเลิกแล้วแบ่งแต้ม ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนสตีฟ เพท ของสหรัฐ ถอนตัวในปี 1991 และตอนแซม ทอร์แรนซ์ ของยุโรปถอนตัวในปี 1993 ขณะที่การแข่งขัน “โซลไฮม์คัพ” กอล์ฟประเพณีของฝ่ายหญิงในรูปแบบเดียวกัน กรณีที่มีผู้เล่นถอนตัว จะถือว่าแพ้แมตช์นั้นและอีกทีมจะได้ 1 แต้มทันที
แบรดลีย์กล่าวว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎนี้ ตนมีไอเดียทางเลือกอยู่ 2-3 อย่าง แต่คงไม่พูดในตอนนี้ สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง หรือทุกคนในโลกกีฬาต่างก็เข้าใจในหลักการนี้ได้ ตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฮอฟลันด์ แต่หวังว่ากฎนี้จะเปลี่ยนแปลงก่อนการแข่งขันไรเดอร์คัพหนถัดไป
ด้านลุก โดนัลด์ กัปตันทีมยุโรป กล่าวว่า กฎต้องเป็นกฎ ซึ่งมันอยู่คู่การแข่งขันมายาวนานแล้ว แต่ละเรื่องย่อมมีเหตุผลของมัน เรามีสัญญาต่อกัน และข้อตกลงระหว่างกัปตันทีม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ส่วนตนก็เชื่อมั่นในตัวฮอฟลันด์อย่างมาก มั่นใจว่าถ้าเขาได้ลงแข่งขันก็จะเก็บแต้มเต็มให้ทีมได้ แต่เขาไม่สามารถลงแข่งได้ ซึ่งเจ้าตัวก็เสียใจมากๆ
สำหรับกฎนี้เริ่มใช้ในปี 1979 ตอนที่เปลี่ยนกฎให้ตัวแทนจากยุโรปลงแข่งขันแทนสหราชอาณาจักร ซึ่งโดนัลด์กล่าวว่า ทีมสหรัฐเองก็เคยได้ประโยชน์จากกฎนี้ในปี 1991 ซึ่งสตีฟ เพท ถอนตัว และตอนนั้นการแข่งขันยิ่งสูสี ลงเอยที่ชัยชนะของสหรัฐ 14.5 ต่อ 13.5 คะแนน ส่วนปี 1993 แซม ทอร์เรนซ์ ของทีมยุโรปก็ถอนตัวเพราะแข่งไม่ได้ ถึงกระนั้น สหรัฐก็ยังชนะในปีนั้น