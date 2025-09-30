เผยทรัมป์ส่งข้อความหารอรี่ ร่วมยินดีทีมยุโรปได้แชมป์ไรเดอร์คัพ
สื่ออังกฤษรายงานว่า ภายหลังจากทีมยุโรปคว้าแชมป์ “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะสหรัฐ 15-13 คะแนน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่งเป็นแฟนกอล์ฟตัวยง และไปปรากฏตัวเพื่อให้กำลังใจเจ้าถิ่นในการแข่งขันวันแรก ได้ส่งข้อความถึงรอรี่ แม็คอิลรอย โปรมือ 2 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือซึ่งเขามีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว
ปรากฏว่าหลังจากรอรี่ได้ข้อความดังกล่าว ทีมยุโรปก็โพสต์คลิปบรรยากาศการฉลองชัย พร้อมกับการตะโกนแซวทรัมป์ว่า “คุณดูอยู่หรือเปล่า โดนัลด์ ทรัมป์?” ซึ่งทรัมป์ก็โพสต์โซเชียลมีเดียตอบทันทีว่า “ใช่ ผมดูอยู่ ยินดีด้วย!”
ด้านลุก โดนัลด์ กัปตันทีมยุโรป กล่าวว่า ดีใจที่ทรัมป์ชอบและสนุกกับการแข่งขัน จังหวะที่เรากำลังฉลองกันอยู่ รอรี่ได้รับข้อความจากประธานาธิบดี ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นพร้อมๆ กัน และคิดว่าน่าจะแกล้งเกรียนใส่เขาสักหน่อย และเขาก็ตอบรับอย่างมีน้ำใจนักกีฬา